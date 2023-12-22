فوائد تناول حمص الشام.. طرق سهلة لتصنيع مشروب الشتاء في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الأسرة عن وسائل التدفئة في فصل الشتاء فتلجأ الأمهات إلى تحضير حمص الشام، وهو من الوجبات التي تُساعد على تقليل الشعور بالبرد، كما أنه مليء بالسعرات الحرارية والفيتامينات، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، فوائد تناول حمص الشام، وطُرق سهلة لتصنيع مشروب الشتاء في المنزل.

فوائد حمص الشام

أوضحت ليندا جاد، استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثها لـ«هُن»، فوائد حمص الشام على الصحة، تتمثل في التالي:

- يحتوي حمص الشام على كربوهيدرات معقدة، يُحفز على إنتاج الطاقة.

- يعطي الشخص الإحساس بالشبع.

- قليل السعرات الحرارية، إذ أنه خال من الدهون.

- حمص الشام غني بالعديد من العناصر الغذائية، مثل البروتين والكربوهيدرات والفيتامينات.

- حمص الشام يحتوي على الحديد والكالسيوم والماغنيسيوم وحمض الفوليك.

- يعمل على بناء خلايا الجسم لاحتوائه على البروتينات.

- يحتوي حمص الشام على الألياف، ومناسب للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا.

- حمص الشام مفيد للحامل وللجنين، كونه غنيًا بالكالسيوم.

- لديه القدرة على تحسين عملية الهضم، ويعمل على علاج الإمساك.

طريقة عمل حمص الشام زي المحلات

نقدم لكم من خلال «هُن»، طريقة عمل حمص الشام زي المحلات، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي:

المقادير

- ربع كيلو حمص الشام.

- ثمرة طماطم مقطعة مكعبات.

- ثلاثة ملاعق كبيرة صلصة طماطم.

- ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

- بصلة متوسطة مقطعة.

- ملعقة صغيرة ملح.

- ملعقة صغيرة فلفل.

- ملعقة صغيرة كمون.

- ملعقة صغيرة كزبرة.

- ملعقة صغيرة شطة.

- كوب كبير عصير ليمون.

طريقة تحضير حمص الشام زي المحلات

- حضري وعاء وضعي به ربع كيلو حمص.

- غطي الحمص بالماء، واتركيه منقوعًا لمدة 8 ساعات.

- صفي الحمص من ماء النقع ثم نضعه في إناء به ماء.

- اتركيه على نار متوسطة حتى ينضج ويزداد في الحجم.

- صفي الحمص مرة أخرى واتركيه ليبرد.

- حضري إناء به ماء مغلي وضعي جميع المكونات ما عدا الحمص.

- قلبي المكونات حتى تمتزج.

- اتركي على نار متوسطة حتى الغليان.

- ضعي جميع المكونات إذا كانت المياه قليلة زوديها.

- ضيفي الحمص للمكونات بعد غليانها ونتركه حتى يغلي.

- صبي الحمص والخليط في أكواب مع إضافة القليل من الليمون ليصبح جاهز للتقديم

إزاي أعمل حمص الشام في البيت؟

نوضح طريقة عمل حمص الشام زي المحلات في خطوات ومقادير متاحة في المنزل على خطى الشيف حسن:

المقادير

- نصف كيلو حمص.

- ربع كيلو طماطم مبشورة.

- ثوم مهروس.

- بصلة مبشورة.

- ملح.

- كمون.

- شطة.

- عصير ليمون.

- ماء مغلي.

طريقة تحضير حمص الشام

- انقعِ الحمص وضعي في إناء وضعي مقدار كافٍ من الماء ثم ضعيه على النار حتى يغلي.

- ضيفي الثوم والبصل والطماطم المبشورة بعد غليان الماء.

- انتظري حتي الغليان مرة أخرى.

- ضيفي الحمص واتركيه على النار لمدة ساعة.

- ضيفي الملح والكمون والشطة وعصير الليمون.

- اتركيه يغلي مرة أخرى ثم ارفعيه من على النار وصبيه في كاسات التقديم.

طريقه الحمص بتتعمل إزاي؟

طريقة تحضيره للشيف نجلاء الشرشابي:

مقادير حمص الشام

- حمص منقوع.

- طماطم.

- ملح.

- فلفل.

- شطة

- ثوم

- عصير ليمون

- شرائح ليمون

طريقة تحضير حمص الشام

- انقعي الحمص وضيفي عليه طماطم مبشورة مع بصل.

- ضيفي الثوم والماء، ويترك حتى تمام النضج

- تبلي الحمص بالملح والفلفل وتضاف الشطة وعصير الليمون

- يقدم ويزين بشرائح الليمون