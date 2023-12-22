الامارات | صيني سافر مئات الكيلومترات ليعيد دَيناً قدره 27 دولاراً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

سافر رجل صيني مسافة 350 كم من مقر أقامته مع أسرته، إلى حيث كان يعمل سابقا، ليرد دينا لشرطي بمقدار 27 دولارا أمريكيا كان اقترضه ليعود به لمنزله بعد إفلاسه.

واضطر الرجل الذي لم يتم ذكر اسمه إلى اقتراض هذا المبلغ للعودة إلى منزله بعد أن أفلس إثر فقدانه لوظيفته.

وكان الرجل يعمل في مقاطعة هوبي الصينية عندما تم تسريحه من عمله فجأة، ليصبح دون أي أموال، وغير قادر على تحمل تكاليف السفر إلى أي مكان. إثر ذلك سار الرجل إلى مركز شرطة يينجي المحلي على مشارف شيانغيانغ، وطلب المساعدة، لأنه لم يكن لديه وسيلة للاتصال بأصدقائه أو عائلته. وهناك، اشترى له ضابط شرطة، ولقبه لو، وجبة طعام، وأقرضه 200 يوان (27 دولار أمريكي ) ليعود إلى والديه في مقاطعة خنان، على بعد 350 كم. وقالت صحيفة "ديلي ميل" أن الرجل الممتن كتب مذكرة قال فيها "اليوم أنا أقترض 200 يوان من ضابط شرطة في مركز شرطة ينجي. وعندما أعود إلى المنزل، سأطلب من والدي المال لسداد الدين للشرطي".

وبالفعل عاد الرجل مسافرا كل تلك المسافة، وفي يده كيس من البرتقال ودخل مركز الشرطة ليسأل عن مكان الضابط لو. وبعد اجتماعهما في غرفة معًا، أوضح الرجل الذي لم يذكر اسمه أنه عاد إلى المخفر لإعادة الأموال إلى الضابط.

ويُظهر مقطع فيديو سجل لقاءهما في مركز الشرطة الضابط وهو يرفض المال، ولكنه يتقاسم البرتقال مع الرجل، وينقل عنه الفيديو قوله: "مساعدة الآخرين تجعلنا نشعر بالسعادة".

رغم ذلك، فإن الرجل المدين لم يقبل إلا أن يعيد المال، ودس المبلغ الصغير في جيب الشرطي قبل أن يغادر المركز مسرعا.

وانتشرت القصة بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعية في الصين، وعلق أحد المتابعين "إنه لأمر رائع أن يلتقي شخصان طيبا القلب".