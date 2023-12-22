طريقة عمل الدجاج المحشي بدون سلق في 5 خطوات.. لذيذة مع الوخية والمحاشي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

اعتادت كثير من السيدات على طهي الدجاج بالطرق التقليدية مثل الشوي أو طبخها مع صينية البطاطس فقط، وترغب عديد منهن في تجديد وصفات المطبخ الخاصة بهن لتقديمها لعائلتهن أو في العزومات المختلفة.

ونستعرض أفضل طريقة لعمل الفراخ المحشية بدون سلق، ويمكن تناول معها الملوخية أو أطباق المحشي، بمقادير غير مكلفة في خطوات بسيطة وسهلة، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، التي تقدم أكلات مناسبة لميزانية تناسب الجميع.

طريقة عمل الفراخ المحشية بدون سلق

لتجديد طرق طهي الدجاج في المنزل بدلا من تناولها جاهزة من المحلات، إليكِ مكونات عمل الفراخ المحشية بدون سلق.

- دجاجة.

- نصف كوب أرز.

- بصلة.

- ملح.

- فلفل أسود.

- ملعقتان سمن.

خطوات تحضير الدجاج المحشى بدون سلق

الخطوة الأولى: احضري وعاء وضعي فيه كمية مناسبة من الأرز، واحرصي على غسله ونقعه لمدة ساعة كاملة.

الخطوة الثانية: اجلبي إناء، وابدئي بمزج ملعقة سمن أو زبد مع ملح وفلفل أسود.

الخطوة الثالثة: تبلي الدجاج جيداً واخلطي الزبدة والفلفل والملح من الداخل وأسفل الجلد وفوق الجلد، وصفي الأرز جيداً، وضعي عليه البصل مقطعا لقطع صغيرة، ثم ضيفي إليه ملعقة من السمن والملح والفلفل الأسود، واحشى به الفراخ.

الخطوة الرابعة: اتبعي طريقة تكتيف الفرخة وضعيها في صينية مدهونة بقليل من الزيت، ثم اتركيها على النار حتى تمتص السوائل جيدا، ثم ضعي ماء مغلي وغطيها واخفضي درجة حرارة النار، لمدة تصل إلى ساعة ونصف، وفقا لحجم الدجاحة نفسها.

الخطوة الخامسة: بعض تسويتها على النار، انقليها إلى أسفل الشواية حتى تحصل على لون ذهبي لامع، كما يمكن دهن الفرخة بصويا صوص أو باربكيو صوص أو صلصة، لإضفاء لون مميز وطعم شهي، وبعد أن تنضج قدميها لأسرتك مع طبق الملوخية أو المحاشي.