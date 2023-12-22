احذر.. 5 أضرار يسببها تناول الفول والطعمية يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

الفول والطعمية من الأطباق الشعبية المفضلة لدى الكثيرين، خاصة في مصر فهي وجبة غنية بالبروتين والكربوهيدرات والألياف، ولكن الإفراط في تناولها يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من الأضرار الصحية.

يقول أخصائي التغذية العلاجية أحمد صلاح لمصراوي، يحتوي الفول على نسبة عالية من الألياف، مما قد يسبب عسر الهضم والانتفاخ والغازات، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون مشاكل في الجهاز الهضمي.

زيادة الوزن:

الفول والطعمية من الأطعمة عالية السعرات الحرارية، لذا فإن الإفراط في تناولها يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.

انخفاض الحديد:

يحتوي الفول على مادة "الفيتات"، والتي يمكن أن ترتبط بالحديد في الجسم وتمنع امتصاصه. لذا، فإن الإفراط في تناول الفول يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات الحديد في الدم، مما قد يسبب فقر الدم.

مشاكل في القلب:

يحتوي الفول على نسبة عالية من الدهون المشبعة، والتي يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما قد يسبب مشاكل في القلب.

التعرض لمواد مسرطنة:

عند قلي الطعمية في الزيت، تتعرض هذه الأخيرة لدرجات حرارة عالية، مما قد يتسبب في تكوين مواد مسرطنة. لذا، يفضل تناول الطعمية المشوية بدلاً من المقلية.

نصائح طبية

تناول الفول والطعمية بشكل معتدل مرة أو مرتين في الأسبوع على الأكثر.

نقع الفول قبل الطهي لمدة ليلة كاملة، مما يساعد على تقليل نسبة الألياف.

إضافة الخضروات الورقية إلى الفول، مثل البقدونس والكزبرة والجرجير، مما يساعد على تقليل انتفاخ البطن.

قلي الطعمية في كمية قليلة من الزيت، أو تحميصها في الفرن.

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