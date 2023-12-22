الامارات | ابن ينشر صورة لأبيه المجرم تودي به السجن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

فاخر نجل رجل عصابات هارب اسمه رالف ديماتيو بتصويره وهو في حمام سباحة، فاعتقل الرجل في اليوم التالي بعدما اكتشفت الشرطة مكان وجوده.

وبدا رالف ديماتيو، البالغ من العمر 68 عامًا، وهو عضو في عائلة كولومبو الإجرامية، مرتاحًا وهو يكشف عن جسمه القوي عاري الصدر في الصورة التي أدت إلى اعتقاله. ونشر ابنه صورته وهو في حوض سباحة في فلوريدا على تويتر، ما ساعد المحققين على تعقبه.

ولكن المجرم لم يبد أي ندم على الصورة، وفق ما ذكرت صحيفة "مترو"، فحينما سُئل أثناء جلسة النطق بالحكم عما إذا كان نادماً على الصورة أجاب: "لماذا؟ لقد كانت صورة رائعة."

وتوجه ديماتيو، مستشار العائلة إلى فلوريدا في اليوم السابق لتوجيه الاتهام إلى 13 من المتهمين معه بارتكاب جرائم تتعلق بالتسلل إلى نقابة عمالية في كوينز، فكشفت الصورة عن مكان وجود ديماتيو واستسلم في اليوم التالي.

وحكم على ديماتيو، الذي كان يرتدي بدلة سوداء وحذاء رياضي، في إحدى محاكم نيويورك، بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد اعترافه بالذنب في التآمر والابتزاز وغسل الأموال. وتم توجيه الاتهام إلى ديماتيو، الذي يطلق عليه أعضاء كولومبو "رقم ثلاثة"، جنبًا إلى جنب مع زعماء آخرين في الأسرة الإجرامية بما في ذلك الزعيم أندرو "موش" روسو الذي توفي في أبريل 2022 في انتظار المحاكمة، والزعيم المزعوم بنيامين "ذا كلو" كاستيلاتزو الذي اعترف بالذنب هذا العام.

وتم إطلاق سراح ديماتيو من السجن بكفالة بقيمة 5 ملايين دولار العام الماضي على الرغم من اعتراض المدعين وقولهم إنه لا يزال متورطًا في تعاملات المافيا.

وطلب محاميه، جيرالد مكماهون، من القاضي الفيدرالي في بروكلين هيكتور جونزاليس إصدار حكم أكثر تساهلاً، قائلاً إن موكله الذي يعترف بأخطائه وأنه بات يتناول الأدوية الآن، وأنه سيكبر يوما على عمل الأسرة الإجرامي، لكن المدعين، الذين طالبوا بعقوبة السجن لمدة 46 شهرا، شككوا في كلام محامي الدفاع، معلقين أن " عضوية العائلات الإجرامية لا تشيخ وتبقى مدى الحياة".