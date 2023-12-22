متضيعيش يومك في المطبخ.. نصائح للسيدات للاستمتاع بـ«الويك إند»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تضيع كثير من السيدات سواء ربات البيوت أو العاملات، إجازة نهاية الأسبوع في قضاء ساعات طويلة في المطبخ، وينتهي اليوم بسرعة كبيرة دون إنجاز أي مهام تساعد على الشعور بالاسترخاء أو التطوير من الذات، لذا نقدم مجموعة من النصائح للسيدات للاستفادة بشكل أكبر من «الويك إند»، دون إهداره بلا هدف، بحسب موقع «realbuzz».

نصائح للاستفادة من «الويك اند»

1- تحديد خطة لليوم:

ينصح بتدوين كل المهام التى ترغبين في إنهائها على مدار اليوم، حتى لا تهدري الوقت في أشياء غير مفيدة.

2- وضع تحدي لنفسك:

التحدي دائما يجعل أي شخص لديه شغف لممارسة نشاطاته اليومية، ولأن الإجازة الأسبوعية يكون الجسم فيها أكثر خمولا، لذا يجب تشجعيه على فعل أمور مفيدة، فيجب أن تعد المرأة والفتاة نفسها بأن تمارس بعض التمارين الرياضية، لحرق السعرات الحرارية والحفاظ على لياقة الجسم،

3- الخروج للتنزه:

من الضروري بين فترة وأخرى، تغيير نمط الإجازة، بالذهاب إلى أماكن ترفيهية أو على الأقل الخروج للمشي أو التنزه في الحدائق برفقة العائلة والأصدقاء، لاستنشاق الهواء النقي وكسر ملل الروتين اليومي.

التأمل واكتشاف الهوايات

4- مارسة رياضة التأمل:

يجب على ربة المنزل أو السيدة التي تعمل طوال الأسبوع، بأن تخصص بعض الوقت لنفسها، من أجل التأمل الذي يعمل على الشعور بالاسترخاء، بالتالي يزيل أي طاقة سلبية من الجسم ويحسن من الحالة النفسية مع الوقت.

5- اكتشاف هواية جديدة:

يجب استغلال الإجازة الأسبوعية في تطوير الذات بأفضل طريقة، من خلال الجلوس مع النفس واكتشاف المميزات والعيوب ونقاط الضعف والقوة بها، ومن ثم البحث عن هواية جديدة تقوي من ثقة الشخص بنفسه، ويمكن أن تشكل مصدر دخل ثان في بعض الأحيان.