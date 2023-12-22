حافظي على شعرك صحيًا في الشتاء مع هذه النصائح الذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

الشتاء فصل رائع، ولكن يمكن أن يكون قاسيًا على شعرك فالرطوبة المنخفضة والحرارة الجافة يمكن أن تجعله جافًا ومتقصفًا .

يتعرض الشعر للعديد من عوامل الإجهاد خلال فصل الشتاء؛ حيث يصير جافا ويتطاير ويفقد كثافته، مما يُفقده رونقه، وهو ما يمكن التغلب عليه من خلال العناية السليمة.

قالت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر إن الشعر يقف مثل الهوائيات الصغيرة ويصعب تسريحه خلال فصل الشتاء، لا سيما عند خلع القبعة، موضحة أن السبب في ذلك يرجع إلى الاحتكاك بين الشعر والقبعة، مما يجعله مشحونا بالكهرباء الاستاتيكية، خاصة إذا كان جافا جدا، علما بأن برودة الهواء في الخارج وهواء المدفأة يتسببان في جفاف الشعر.

مستحضرات غنية بالدهون وأضافت هوبر أنه يمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال استعمال مستحضرات العناية الغنية بالدهون، والتي تعمل على ترطيب الشعر وفروة الرأس، على سبيل المثال يمكن استعمال شامبو أو بلسم يحتوي على مادة البانثينول ذات التأثير المرطب.

ولمزيد من العناية، ينبغي تطبيق ماسكات الشعر من آن إلى آخر، والتي تحتوي على زيوت طبيعية غنية مثل زيت اللوز وزيت الأرجان وزيت الجوجوبا. ومن جانبه، قال مصفف الشعر الألماني أنطونيو فاينيتشكه إنه يمكن مواجهة الشعر المتطاير من خلال استعمال بخاخ مرطب؛ حيث يتم رش البخاح على الشعر لفترة قصيرة، ثم تمرير اليدين فوقه ليستقر الشعر بعدها، ومن ثم يمكن تسريحه وتصفيفه.

الاستعمال الصحيح لمجفف الشعر ولحماية الشعر من الجفاف، أوصى فاينيتشكه باستعمال مجفف الشعر بشكل صحيح؛ حيث ينبغي ضبط المجفف على درجة حرارة منخفضة، مع مراعاة التجفيف في اتجاه نمو الشعر، أي انطلاقا من فروة الرأس باتجاه الأطراف. ومن الضروري أيضا استعمال اسبراي مخصص لحماية الشعر من السخونة قبل استعمال مجفف الشعر؛ حيث إنه يحمي الشعر من الجفاف الناجم عن السخونة من خلال احتوائه على مواد مرطبة مثل الألو فيرا.

ومن المهم أيضا عدم استعمال مجفف الشعر لمدة طويلة أو بشكل متكرر، وذلك لتجنب تعرض الشعر للإجهاد. الحفاظ على رونق تسريحة الشعر وللحفاظ على رونق تسريحة الشعر عند ارتداء القبعة، أوصى مصفف الشعر الألماني باستعمال "الشامبو الجاف" على جذور الشعر مباشرة، ثم تصفيف الشعر.

وبعد خلع القبعة ينبغي تدليك فروة الرأس بأطراف الأصابع لاستعادة كثافة الشعر.

وكحيلة أخرى، يمكن تمشيط الشعر بواسطة الأصابع عكس اتجاه نمو الشعر قبل ارتداء القبعة، فبذلك تتمتع جذور الشعر بالكثافة، حتى بعد خلع القبعة.

القبعة المناسبة كما أكد فاينيتشكه على أهمية اختيار القبعة المناسبة، موضحا أن القبعات المصنوعة من خامات صلبة تعد غير مناسبة، وذلك بخلاف القبعات المبطنة بخامات ناعمة، والتي لا تتسبب في خشونة الشعر.

وتعد قبعة "البيني" (Beanie) الضيقة غير مناسبة، في حين تعد القبعات، التي تستقر بشكل فضفاض مناسبة مثل "البيريه" (Beret).

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