كيف يتسلل متحور كورونا الجديد إلى منزلك؟.. طبيب يحذر من 3 أمور شائعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

عادت التنبيهات بشأن فيروس كورونا المستجد مجددا، بعدما أحيت منظمة الصحة العالمية تحذيراتها، من متحور جديد يحمل اسم JN.1، الذي ظهر في عديد من دول العالم، لتدب المخاوف مرة أخرى في قلوب الأمهات، وتبدأ التساؤلات عن المحور الأحدث، وطرق انتشاره وسُبل الوقاية منه، في محاولات للحفاظ على صحة الأطفال الأكثر عرضة للإصابة، بسبب ضعف منعتهم.

هل يتسلل متحور كورونا الجديد لمنزلك؟

هل المحور الجديد لكورونا يمكن الإصابة به من داخل المنزل؟ سؤال تطرق إلى أذهان الأمهات، أجاب عنه الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«هُن»، إذ أوضح أن الفيروس قد ينتقل بالفعل من داخل المنزل حال التعامل مع الأشخاص المصابون، أو لمس الأسطح والأثاث وهو به رذاذ لشخص مصاب، أو حتى التعامل مع شخص يقوم بتوصيل الطلبات للمنازل حال إصابته، فكلاهما أمور قد تؤدي للإصابة بالعدوى وأنت داخل منزلك.

وأوضح الحداد، أن المتحور الجديد سريع الانتشار، لذا يجب الحظر منه وتحقيق المسافة الآمنة وتنظيف اليدين جيدا، ولا مانع من ارتداء الكمامة حال التواجد بالأماكن المزدحمة، إذ أنه من الفيروسات التي تهاجم المناعة بشكل مباشر.

أعراض متحور كورونا الجديد JN.1

أعراض متحور كورونا الجديد JN.1، مشابهة إلى حد كبير مع فيروس كورونا، وفقا لما ذكره مراكز السيطرة على الأمراض، التي جاءت على النحو التالي:

- شدة الاحتقان.

- السعال المستمر.

- الشعور بالتعب.

- آلام العضلات.

- سيلان الأنف.

- التهاب الحلق.

- حكة شديدة في الحلق.

- التعب والإرهاق.