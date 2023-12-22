من هي ابنة شقيق الفنانة هناء الشوربجي؟.. نجمة مسلسل شهير واعتبرت سعاد حسني أمها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد ظهورها الأخير رفقة عمتها الفنانة هناء الشوربجي، في الإعلان التشويقي لحلقة الجمعة من برنامج «معكم منى الشاذلي» المقرر عرضها اليوم على قناة ON، أعادت طلتها على الشاشة، كثير من الذكريات الجميلة إلى أذهان محبيها من مختلف الأجيال، رغم أن الفنانة هدى هاني، لم تشارك سوى في عدد قليل من الأعمال السينمائية والدرامية، إلا أن أدوارها القليلة أسكنتها قلوب الجمهور.

ونستعرض أهم المعلومات عن الفنانة الهدى عامر، التي شاركت في بعض الأدوار بمسلسلات مهمة، أحبها الجمهور ولازالت عالقة في قلوبهم قبل أذهانهم، فضلا عن أنها تتلمذت على أيدي كبار الفنانين، مثل الفنان الكبير محمد صبحي، والفنانة الراحلة سعاد حسني، بحسب لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» على قناة «dmc».

من هي الفنانة هدى هاني؟

- هدى هاني ممثلة مصرية.

- ابنة شقيق الفنانة الكبيرة هناء الشوربجي.

- ورثت عن عمتها الفنانة هناء الشوربجي عشق الفن، وسارت على دربها في التميز والإبداع.

- لعبت دورا مميزا في مسلسل «يوميات ونيس» مع الفنان محمد صبحي، وشاركت في سبعة أجزاء.

- شاركت في أكثر من مسلسل درامي ومسرحي مثل: الحب بعد المداولة، وأحلامك أوامر والعطار والسبع بنات مع النجم نور الشريف، كما شاركت الفنانة نيللي ووائل نور بطولة مسرحية «المدرسين والدروس الخصوصية»، ومسلسل «العار» عام 2010، ومسلسل «الخواجة عبدالقادر» عام 2012.

- توفت والدة هدى هاني في سن صغير، وهو ما جعلها ترتبط بالفنانة سعاد حسني بعدما لعبت دور ابنتها معها، وذكرت «هدى» في أحد اللقاءات التليفزيونية أنها كانت بمثابة أمها وليست فقط كتمثيل في مسلسل «يوميات ونيس».