5 نصائح ذهبية لتعامل الأمهات مع أطفالهن في الامتحانات.. احذري هذا التصرف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ينتظر الكثير من الطلاب سواء في مرحلة المدرسة أو الجامعة، موعد امتحانات نصف العام خلال الأيّام المقبلة، التي تمثل ضغطًا عصبيًا للعديد من الأمهات اللاتي يتحملن مسؤولية أبنائهن في هذه المرحلة الصعبة، ويواجهن عادة مشكلة شعور أولادهن بالملل، وفقدان الرغبة في المذاكرة.

تستعرض «هن» خلال السطور التالية، أفضل النصائح للأمهات لتشجيع الأبناء على المذاكرة لساعات طويلة، دون الشعور بالإرهاق؛ استعدادًا للامتحانات، وذلك بحسب ما ذكره موقع «tutero».

نصائح للأمهات مع أولادهن في فترة الامتحانات

1- التخطيط:

على الأم تنظم مواعديها مع أولادها، ومعرفة جدول امتحاناتهم، وألا تضغط عليهم طوال الوقت، مع الاهتمام بمواعيد الراحة والاسترخاء من وقت لآخر، مع الاهتمام بعدم إصدار أي نوع من الضوضاء.

2- تشجيع الطفل بقدر الإمكان:

يجب على الأم تحفيز طفلها من خلال تشجيعه بشراء هدية، أو مدحه إذا أحرز تقدمًا في مراجعة دروسه، بدلا من إحباطه طوال الوقت وإشعاره بأن الوقت ينفد.

3- الابتعاد على الانتقاد المتواصل:

الكثير من الأمهات يتبعن أساليب سلبية لدفع أولادهن إلى المذاكرة، وغالبًا معظمها تكون غير صحيحة، وتأتي بنتائج عكسية، لذا فمن الضروري الاهتمام بمدح الطفل بشكل متوازن، وعدم توجيه النقد إليه بشأن مستواه الدراسي طوال الوقت.

4- العناية بطعام الطفل طول فترة الامتحانات:

يجب على الأم الاهتمام بطعام الطفل على مدار فترة الامتحانات، حتى يكن لديه قدرة كافية على التركيز والاستذكار طوال الوقت، وفهم المعلومات واستيعابها بسهولة، مع التركيز على أن يحصل الطفل على عدد ساعات نوم كافية في بيئة خالية من الضوضاء.

5- الاهتمام بتشجيع الطفل على ممارسة الرياضة:

يجب على الأم تشجيع طفلها على أن يمارس الرياضة في أوقات فراغه، دون أن يضيع وقت فراغه في تصفح الهاتف، وهو ما يساعد على أن يتخلص من الطاقة السلبية والضغط.