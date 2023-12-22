5 معلومات عن زوجة ياسر إبراهيم صاحب هدف الأهلي في مرمى أوراوا.. كلمة السر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحارب النادي الأهلي في مباراة مهمة أمام أوراوا الياباني لحصد الميدالية البرونزية من خلال الفوز بالمركز الثالث بكأس العالم للأندية، إلى جانب الجوائز المادية الكبيرة، وفي لحظات حاسمة أحرز لاعب الأحمر ياسر إبراهيم هدفه الأول، لتتجه الأنظار فورًا نحو معرفة تفاصيل حياة اللاعب، والبحث عن أسرته والجانب المضيء في حياته، وزوجته «أسماء» التي احتفلت عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» بهدف زوجها.

من هي زوجة ياسر إبراهيم؟

بعد تألق نجم الأهلي ياسر إبراهيم، صاحب الهدف الأول للأهلي، في مباراته المهمة أمام أوراوا ريدز الياباني، نقدم معلومات عن زوجته، وفق صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

- اسمها أسماء ياسر.

- تزوجت هي ونجم الأهلي ياسر إبراهيم في 2015.

- أنجبت منه أطفالهم الثلاثة.

- تحرص على دعم زوجها في المباريات المهمة، إذ شاركت منذ قليل متابعيها الاحتفال بهدف زوجها أمام أوراوا ريدز الياباني، في مباراة مهمة ينافس فيها الأهلي على المركز الثالث في نهائي مونديال الأندية.

- يتابعها على «الانستجرام» أكثر من 23 ألف متابع.

تأهل الأهلي لنصف النهائي

وكان النادي الأهلي قد تأهل إلى دور نصف النهائي بعدما فاز على اتحاد جدة السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة دور ربع النهائي من مونديال الأندية، ثمّ خسر أمام فلومينينسي البرازيلي بثنائية دون رد في نصف النهائي.

يشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، بينما يخوض الفريق الياباني مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2007، وذلك عندما فاز على النجم الساحلي بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل بهدفين لكل منهما.