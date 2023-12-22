برونزية كأس العالم للأندية.. توقعات الأبراج لمباراة الأهلي و أوراوا الياباني وحظوظ اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة مهمة، اليوم الجمعة، حيث يلتقي النادي الأهلي فريق اوراوا الياباني في منافسات كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية في تمام الرابعة والنصف عصرًا.

وتعتبر مباراة اليوم فرصة ذهبية للمارد الأحمر، لتحقيق المركز الثالث على حساب ممثل قارة آسيا، و اقتناص الميدالية البرونزية، ليضيف إلى دولاب بطولات القلعة الحمراء إنجازًا جديدًا، قبل تعديل نظام مونديال الأندية عام 2025.

ووفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج، عبير فؤاد في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، عن حظوظ لاعبي الفريقين في مباراة اليوم.

حظوظ اللاعبين في الأهلي

محمد الشناوي: 18 ديسمبر 1988 (برج القوس): القمر في وضع داعم يمنح حارس المرمى طاقة ولياقة بدنية، تساعده في أن يحسن التصرف بسرعة أمام المفاجآت، كما أن "الشمس" و"المريخ" في برج القوس يمنحه نشاط وإرادة وعزيمة جبارة.

محمد عبد المنعم: مواليد 1 فبراير 1999 (برج الدلو): "الشمس" و"المريخ" يمنحه إصرارا على حماية عرينة من وصول المهاجمين، كما لديه فرص كبيرة لإحراز أهداف واستعداًد للتعاون بشكل جيد مع زملائه في الفريق، فقط يجب أن يحمي نفسه من الإصابات، كما أن القمر في وضع معاكس مما يجعله مشتتا ويميل للارتباك سريعا لذا عليه الحذر.

إمام عاشور: مواليد 2 فبراير (برج الدلو): "الشمس" و"المريخ" يمنحه إصرارا على إصابة أهداف ولديه طاقة تعاون بشكل جيد مع زملائه في الفريق، سيبدو مسيطرًا على أرض الملعب وقد يحرز أهداف، فقط يجب أن يحمي نفسه من الإصابات، لذا عليه الحذر.

محمود كهربا: مواليد 13 أبريل (برج الحمل): القمر في المنزل الثاني يجعل تركيزه أقل، مما يجعله عرضة للوقوع في أخطاء، لذا عليه التحلي بالهدوء و الحذر.

حسين الشحات: مواليد 21 يونيو 1992 (برج الجوزاء): القمر في منزل الصحة السلبي مما يجعل طاقته البدنية منخفضة، كما أن مواجهة المريخ والشمس لبرجه تجعله مشوشا وغير قادر على التركيز، ومن المهم أن يحمي نفسه من الإصابات.

حظوظ اللاعبين في أوراوا الياباني

"شوساكو نيكيشاوا" حارس الفريق مواليد 18 يونيو ( برج الجوزاء): القمر في منزل الصحة السلبي مما يجعل طاقته البدنية منخفضة، كما أن مواجهة المريخ والشمس لبرجه تجعله مشوشا وغير قادر على التركيز.

"هايروكي ساكاي" مدافع أيمن وكابتن الفريق مواليد 12 ابريل 1990( برج الحمل): القمر في المنزل الثاني يجعل تركيزه أقل من الطبيعي، مما يجعله عرضة للوقوع في أخطاء.

" شينزو كوروكي" مهاجم دولي ياباني سابق مواليد 31 يوليو 1986( برج الأسد): القمر في وضع معاكس مما يجعله سريع التشتت، ويسيطر عليه التوتر والارتباك بشكل سريع.

"أليكس شالك " مهاجم هولندي محترف في صفوف أوروا مواليد 7 أغسطس 1992(برج الأسد): القمر في حالة معاكسة ويؤثر ذلك على اللاعب في تركيزه، حيث يعاني من التشتت في أرض الملعب، ويكون سريع التوتر والارتباك وعرضة للوقوع في الأخطاء.

وفيما يتعلق بمن الفريق الفائز ببرونزية كأس العالم للأندية؟

توقعت خبيرة الأبراج، أن لاعبي النادي الأهلي لديهم حظوظ أفضل قليلًا عن الفريق الياباني، ويزيد ذلك من فرص فوزه في المباراة.

توقعات الأبراج ليوم الجمعة 22 ديسمبر

وكانت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، نشرت فيديو على صفحتها بفيسبوك عن توقعات الأبراج اليوم الجمعة.