ماذا يحدث للجسم عند تناول قطعة من "الجبن القريش" كل صباح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

قطعة الجبن القريش تعد نوعاً من منتجات الألبان الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم.

ويقول الدكتور أسامة صلاح أخصائي التغذية العلاجية في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قطعة الجبنة القريش، غنية بالكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم وفيتامين د، و أ ، ما يجعلها تعزز صحة الجسم.

وأشار إلى أن الجبن القريش تعزز صحة الأسنان والعظام لأنها غنية بالكالسيوم.

بالإضافة إلى أنها تشعرك بالشبع، وتساعد على إنقاص الوزن لأنه منخفضة السعرات الحرارية وعالية البروتين.

وأكد أنها تحسن من الهضم، وتقلل الالتهابات لأنها غنية بالبروبيوتيك، وهي بكتريا نافعة تفيد صحة الأمعاء.

واختتم الجبن القريش يساعد على تحسين صحة القلب ويخفض ضغط الدم لأنه قليل الدسم، وصفة عامة يعتبر خيار غذائي صحي للجسم صباحا.

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