موافي يحذر من هذه الحالة الصحية.. تمنعك من الزواج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يجب على المرضى استشارة الطبيب قبل الإقدام على الزواج، لأنه يزيد من خطورة عدد من المشكلات الصحية، مثل بعض أمراض القلب، حسبما ذكر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني.

وقال موافي، خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن أكثر الفئات الذي عليها الحذر، المصابين بمرض الشريان التاجي، وذلك لأن الزواج يمكن أن يؤدي إلى زيادة المخاطر الصحية ويعرض حياتهم للخطر، وخاصًة التي تزداد أعمارهم عن 60 عامًا.

وأكد أستاذ الحالات الحرجة، أنه لا مانع من الزواج للأشخاص الذين خضعوا لجراحة تغيير الصمامات، بشرط أن يواظبون على تناول مضادات الجلطات طوال حياتهم، مع إجراء تحليل سيولة الدم كل 3 أسابيع.

تظهر في الوجه… علامة تكشف إصابتك بنوع سرطان قاتل

"صرصار" يتسبب في انفجار منزل- ما القصة؟

تمنع أمراض القلب والسكري.. فاكهة صحية بفوائد مذهلة تعرف عليها

"سفر وزواج".. حظ وافر لمواليد 4 أبراج في 2024

ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل الأخضر على الفطار