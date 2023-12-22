5 فئات ممنوعة من تناول نخاع العظام.. و 3 فوائد غير متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك عديد من الأشخاص يفضلون تناول نخاع العظام، وهو من الأطعمة المفضلة لدى البعض منا، ويحتوي على كثير من الفوائد المفيدة لصحة الجسم.

ونخاع العظام هو نسيج إسفنجي يوجد في العظام الطويلة مثل عظام الفخدين، والساقين، ومسؤول عن إنتاج خلايا الدم الجديدة.

ويقول الدكتور أسامة صلاح أخصائي التغذية العلاجية، أن نخاع العظام مسؤول عن إنتاج خلايا الدم الحمراء الجديدة، وله أيضًا العديد من الفوائد الصحية.

وأشار إلى أن تلك الفوائد الصحية تشمل ما يلي وفقًا لما جاء في تصريح خاص لـ"الخليج 365".

- تحسين صحة الجهاز الهضمي: تناول نخاع العظام يحسن من صحة المعدة لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروبيوتيك، وهي بكتيريا جيدة تساعد على صحة الجهاز الهضمي.

تعزيز صحة القلب: كما يحتوي على أحماض دهنية صحية مثل أوميجا 3، والتي تساعد على تنظيم حركة ضغط الدم والكوليسترول الضار وخطر الإصابة بأمراض القلب.

تعزيز المناعة: كما يساعد نخاع العظام على تعزيز المناعة لأنه يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن منها فيتامين سي وأ والزنك، والفسفور.

ولفت أن هناك فئات ممنوعة من تناول النخاع وهم:

مرضى التهاب الأمعاء.

مرضى السكري.

الأشخاص الذين يعانون ارتفاع الكوليسترول.

الأطفال الصغار لأنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون.

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