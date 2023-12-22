علامات إذا ظهرت على "شفتيك" دليل على الإصابة بهذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات إذا ظهرت على فمك تدل على الإصابة بالسكري، لذا عليك الانتباه فور ظهور تلك العلامات خصوصًا إذا ظهرت على شفتيك.

والسكري هو مرض شائع يؤثر في كيفية استهلاك الجسم للجلوكوز.

والجلوكوز هو مصدر مهم لإمداد العضلات والأنسجة بالطاقة كما أنه مصدر رئيسي لإمداد الدماغ بالطاقة.

ووفقًا لما جاء في موقعي "ويب ميد"، "هيلث لاين" المعني بالصحة، فإن هناك علامات تظهر على الشفاه تكون مؤشرا على الإصابة بمرض السكري.

وتشمل هذه العلامات ما يلي:

تشقق الشفاه: قد يحدث تشقق بسبب جفاف الفم، والذي يكون أحد أعراض مرض السكري.

تغيرات في لون الشفاه: قد يصبح لون الشفاه باهتاً أو شاحب اللون، ويكون ذلك أحد أعراض الإصابة بمرض السكري.

تورم الشفاه: قد تتورم الشفاه بسبب التهاب اللثة، ويمكن أن يكون ذلك أحد مضاعفات مرض السكري.

تقرحات الشفاه: قد تتكون قرح مؤلمة على الشفاه، ويمكن أن يكون علامة على الإصابة بعدوى الخميرة، والتي يمكن أن تكون أكثر شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بالسكري.

رائحة الفم الكريهة: قد يكون رائحة الفم الكريهة أحد أسباب جفاف الفم أو عدو الخميرة الذي ينشأ عن مرض السكري.

وإذا لاحظت هذه العلامات عليك استشارة الطبيب المختص، منعا لتدهور الحالة الصحية والإصابة بمضاعفات السكري.

وفيما يلي نصائح تساعد على منع الإصابة بالسكري:

الحفاظ على نظامك الغذائي.

الحفاظ على وزن صحي.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الإقلاع عن التدخين.