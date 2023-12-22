4 علامات يصدرها جسمك تكشف إصابتك بأمراض القلب التاجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هناك مجموعة من العلامات قد تظهر على جسمك قد تشير إلى إصابتك بأمراض القلب التاجية.

وتتوقف أعراض أمراض القلب على نوع المرض، لذا في التقرير التالي نرصد لكم علامات يصدرها الجسم تشير إلى الإصابة بأمراض القلب التاجية، وفقا لموقع "مايو كلينيك".

ألم الصدر:

عندما تضيق الشرايين التاجية، قد لا يحصل القلب على ما يكفي من الدم، ومن ثم يشعر المريض بألم في الصدر أو ضيق في التنفس.

ألم الرقبة:

تشعر النساء قبل إصابتهم بأمراض القلب ألم في الرقبة أو الفك والغثيان والإرهاق.

عدم انتظام ضربات القلب:

قد يؤدي عدم وصول كمية كافية من الدم إلى القلب إلى تغيير في إشارات القلب الطبيعية، ومن ثم عدم انتظام ضربات القلب.

تورم الساقين:

تورم الساقين قد يشير إلى خطر الإصابة بأمراض وقصور القلب.

أعراض وجود مشكلة في صمام القلب ما يلي:

ألمًا في الصدر.

فقدان الوعي (الإغماء).

الإرهاق

عدم انتظام ضربات القلب

ضيق النفس

تورم القدمين أو الكاحلين

الوقاية:

الامتناع عن التدخين.

اتباع نظام غذائي منخفض الأملاح والدهون المشبعة.

ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا.

الثبات على الوزن الصحي.

تقليل التوتر والسيطرة عليه.

السيطرة على ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وداء السكري.

الحفاظ على قسط جيد من النوم.

تظهر في الوجه… علامة تكشف إصابتك بنوع سرطان قاتل

"صرصار" يتسبب في انفجار منزل- ما القصة؟

تمنع أمراض القلب والسكري.. فاكهة صحية بفوائد مذهلة تعرف عليها

"سفر وزواج".. حظ وافر لمواليد 4 أبراج في 2024

ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل الأخضر على الفطار