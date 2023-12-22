لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون مؤشرًا على الإصابة بسرطان البنكرياس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

عادةً ما يسبب سرطان البنكرياس أعراضًا خفية وغامضة، نظرا لأن العلامات قد يتم الخلط بينها وبين مشاكل هضمية أخرى أقل خطورة.

الأعراض:

فقدان الوزن دون سبب مبرر.

ألم في البطن يقل عند الانحناء إلى الأمام ويزداد عند الاستلقاء، وغالبا ما يكون شديد في الليل وينتشر إلى أسفل الظهر، وفقا لموقع "webmd".

مشكلات الجهاز الهضمي أو الأمعاء مثل الإسهال أو الإمساك.

الغازات أو الانتفاخ أو التجشؤ.

الغثيان والقيء وفقدان الشهية.

اليرقان وهو تغيير لون الجلد وبياض العينين إلى اللون الأصفر، والبول الداكن جدًا، والبراز الفاتح.

براز أسود أو دموي، ويدل على وجود نزيف داخل الجهاز الهضمي.

الشعور بالضعف العام.

تضخم الكبد والمرارة.

جلطات الدم في الساقين.

تغيرات في الحالة العقلية، مثل الاكتئاب.

تسبب بعض الأنواع النادرة من سرطان البنكرياس اختلالات هرمونية تنتج أعراض خاصة، تشمل:

نوبات من الضعف أو التعرق أو سرعة ضربات القلب أو التهيج أو احمرار الجلد المرتبط بانخفاض نسبة السكر في الدم.

الإسهال المائي الشديد.

طفح جلدي جديد وغير عادي.

آلام المعدة.

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