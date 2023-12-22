الامارات | جزيرة السعديات وجهة ثقافية وترفيهية متكاملة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 ديسمبر 2023

جزيرة السعديات وجهة ثقافية وترفيهية متكاملة وهى جزيرة طبيعية تحت التطوير بها مناطق سياحية ومناظر خلابة طبيعية، التي تقع في أبو ظبية .

وتسمى أيضا جزيرة السعادة. وتقع قبالة ساحل جزيرة أبوظبي وهي جزيرة تجمع الثقافة والفنون فى كافة أنحاء العالم

تتميّز جزيرة السعديات ابوظبي بأنها واحدة من جُزر السياحة في أبوظبي، يُفضل زيارتها الكثير من الزوّار المحليين والسُيّاح نظرًا لاحتوائها على المُنشآت الحديثة، والخدمات المُطوّرة والمناظر الطبيعية التي تُحاكي أجمل الجزر في العالم، كما أنها تُعد ملاذًا ساحرًا في أحضان الطبيعة بعيدًا عن صخب المدينة.



تبلغ مساحتها 27 كيلومترا مربعا تحولا ملحوظ لتصبح مركزا ترفيهيا وسكنيا وتجاريا وثقافيا من الطراز الأول وبمقاييس عالمية، يضم أكبر تجمع أحادي للمعالم الثقافية الكبرى في العالم. وتشمل متحف الشيخ زايد الوطني ومتحف اللوفر أبوظبي ومتحف جوجنهايم أبوظبي، وكلها صممت على أيدي مصممين فازوا بجائزة بريتزكر.

وتشتهر جزيرة السعديات بأماكن الإقامة والفنادق المتميزة ذات الـ5 نجوم المميزة على شاطئ البحر المطلّة على مناظر خلابة بخدماتها المريحة والرائعة. وخاصة للذين يبحثون عن إقامة مثالية حيث يمكن الضيوف في تجربة الإقامة المميزة في فلل عائلية الموجودة داخل منتجع حصري. ومع تجارب متفردة وحالمة في أحد أفضل فنادق ابو ظبي على البحر مثل سانت ريجيس الذ يقع في قلب المنطقة قُدّر لها أن تصبح واحدة من أرقى وجهات الترفيه وأكثرها رواجاً في العالم، وهي البقعة المثالية للاسترخاء والاستجمام في منطقة خاصة على شاطئ رملي ذهبي محمي بيئياً يبلغ طوله 9 كيلومترات ويتميز بمياهه الشفافة و النقية ويطل على شاطئ الخليج العربي البِكر بلونه الأزرق.

ومن أهم الأنشطة في منطقة السعديات في ابوظبي

الاستجمام على الشواطئ

حيث تحتضن الجزيرة شاطئيين من الرمال البيضاء اللذان يُعدّان ملاذًا لسلاحف منقار الصقر المهدّدة بالانقراض وأنواع أخرى من الطيور، كما أنها تتميّز بالهدوء وقلة الازدحام، يمكن الجلوس على كُرسي الشاطئ ومُشاهدة المناظر الطبيعية.

ويُعتبر شاطئ السعديات الأنسب لمُمارسة الرياضات المائية كالسباحة والغوص، وأيضًا يحظى باهتمام كبير من حيث المرافق فيوجد بها حمّام سباحة كبير مع كبائن خاصة بجوار المَسبح، وساونا وكبائن لحمام البُخار، ومطاعم وكافيهات، وفلل مُطلة على البحر.

نادي السعديات للجولف

مع المساحات الخضراء في أول ملعب للجولف والمُصمم على الطراز الحديث، حيث يمكن الإقامة في منطقة النادي ذات الإطلالة الطبيعية. والتي توفّر جلسات خارجية لمشاهدة المنطقة الخضراء مع فرصة لمشاهدة الغزلان تجوب المكان بحرية.

الاستجمام في النادي الشاطئ

يوفر نادي شاطئ السعديات كافّة سُبل الراحة والاسترخاء، حيث يتضمن على حوض سباحة في الهواء الطلق ومركز فخم للياقة البدنية، كما يوجد منتجع صحي يوفّر غُرفًا للساونا وللبُجار، و أماكن مُخصّصة لتسلية الأطفال.

زيارة متحف اللوفر

متحف اللوفر والذي يتميّز بتصميم عصري رائع وجذّاب، يضم قطع فنية قديمة ومُجسمات تُعبر عن قصص تاريخية وإنسانية والمخطوطات والأعمال الفنية.

زيارة منارة السعديات

فرصة لمُمارسة الفنون الراقية في منارة السعديات الذي تهدف إلى تنمية المواهب وتطوير الهوايات لترتقي لتصل إلى الاحترافية، تشتمل على العديد من المرافق التي تقام فيها التدريبات وورش العمل والدروس.