أكلة يابانية شهيرة يعشقها المصريون.. تحضيرها لا يستغرق 10 دقائق 

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يشتهر المطبخ الياباني بالأكلات المعتمدة على الأسماك، منها أكلة يعشقها المصريون وهي السوشي، الذي يعد الأكلة المفضلة لدى فئة كبيرة من الناس حول العالم، وقدمها الشيف الشربيني، خلال برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «CBC سفرة»، لكونها جزءًا من الوجبات الرئيسية التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة.

مقادير عمل السوشي في 10 دقائق

-نصف كيلو أرز.

-صدور دجاج.

-125 جرام ملح صيني.

-2 ملعقة كبيرة سكر.

-ربع كوب خل أرز.

-350 مل ماء.

-100 مل خل أبيض.

-أصابع كابوريا.

-نوري.

-أفوكادو شرائح رفيعة.

-كافيار.

-صويا صوص.

-ترياكي صوص.

-زيت زيتون.

-سمسم.

-حبة البركة.

-بامبو سوشي.

طريقة عمل سوشي

بعد تحضير المقادير السابقة لطريقة عمل السوشي، اسلقي الأرز في ماء، واخلطيه مع خل أرز وخل أبيض وملح صيني وسكر.

في الخطوة التالية من طريقة عمل السوشي، ضعي أصابع صدور الدجاج، حتى تأخذ لونًا في طاسة بها زيت على النار، ثمّ ضيفي صوص ترياكي مع قليل من الملح، ثمّ قطعي الدجاج إلى قطع صغيرة.

طريقة أخرى لعمل السوشي

ثمّة طريقة أخرى يمكن من خلالها عمل وجبة السوشي الشهيرة، بطريقة سهلة من خلال توفير المقادير التالية:

شرائح تونة، أو شرائح سردين، أو شرائح سالمون.

جزر.

أوراق اللوري.

أرز مسلوق.

كلماري، أو جمبري.

خل الأرز.

سكر.

ملح، جنزبيل فريش.

صويا صوص.

خيار.

طريقة التحضير

تقطع الخضروات شرائح طويلة رفيعة جدا، ثمّ يسلق الأرز جيدًا في ماء به رشة سكر والخل.

في الخطوة التالية لعمل السوشي، يقطع السمك شرائح ويشوّح حتى ينضح، في حالة عدم الرغبة في تناولة «ني».

يمزج خل الأرز مع السكر بحيث يكون لكل ملعقة من السكر 3 ملاعق خل، ويقلب جيدًا حتى يصبح المزيج سائلًا، وتفرد الحصير وعليها ورق اللوري، ويفرد فوقها طبقة من الأرز مع الضغط عليها للتأكد من عدم وجود فراغات.

ثمّ توزع الخضروات والأسماك على الأرز، وتبلل أطراف الورق بمزيج الماء وخل الأرز.

بعد التأكد من لفها بشكل محكم، تدخل الثلاجة لمدة 10 دقائق؛ للتأكد من تماسكها، عند تقطعيها لحلقات يجب تقطيعها بسكين بارد حتى لا «تفرول».

ثمّ بعد ذلك، كوري الأرز واحشيه بقطعة الدجاج وأفوكادو، وكوريه على شكل كرة، ثمّ غطيه بالسمسم وحبة البركة وقدميه، وبعدها افردي بامبو السوشي، وعليه النوري، ثمّ افردي الأرز المسلوق ثمّ ضعي عليه كافيار وشرائح الخيار.

ضيفى شرائح أصابع كابوريا، ولفيه جيدًا، ثمّ ارفعي بامبو السوشي وقطعيه إلى حلقات، وقدميه مع الصويا صوص.