احذرها.. 5 أطعمة تسبب تهيج القولون العصبي قبل النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك أطعمة تزيد من خطر تهيج القولون العصبي قبل النوم، فإذا كنت تعاني من القولون، عليك تجنب تلك الأطعمة، منعًا لتفاقم الأعراض.

ويقول الدكتور أسامة صلاح أخصائي التغذية والسمنة في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي لديهم مجموعة من الأعراض الشائعة والتي تتمثل في ما يلي:

ألم البطن.

الانتفاخ.

الإسهال أو الإمساك.

الغازات.

وأوضح أن هناك بعض الأطعمة التي تؤدي إلى تفاقم الأعراض، وخاصًة إذا تم تناولها قبل النوم، وتتمثل تلك الأطعمة في ما يلي:

الأطعمة المقلية: وهي الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، والتي تمتص الزيوت إلى حد بعيد عند القلي، مثل الباذنجان والفلفل، لافتا أن تلك الأطعمة تؤدي إلى الانتفاخ، وألم البطن وزيادة خطر الإصابة بالإمساك.

المشروبات التي تحتوي على الكافيين: تسبب المشروبات التي تحتوي على الكافيين تهيج الجهاز الهضمي، نتيجة تحفيز حركة الأمعاء، ما يؤدي إلى الإسهال والانتفاخ، قبل النوم، والإصابة بالأرق.

الألبان والجبن، الألبان والجبن من الأطعمة الغنية باللاكتوز والتي تؤثر في القولون العصبي بشكل سلبي قبل النوم، لذا يجب الابتعاد عنها منعا للتعرض للإسهال والانتفاخ.

المشروبات الغازية: المشروبات الغازية تحتوي على نسبة من الكافيين، ما تسبب الغازات والانتفاخ والتأثير في القولون قبل النوم.

بالإضافة لبعض الأطعمة التي تسبب تفاقم أعراض القولون، والتي تتمثل في ما يلي:

الأطعمة الحارة إذا كنت تعاني التهابات المعدة.

الأطعمة الجاهزة الغنية بالتوابل.

الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من السكر.

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