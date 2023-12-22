"من الحب ما قتل".. عرض زواج تحول إلى جريمة لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

في واقعة غريبة من نوعها، فقدت سيدة حياتها بعد رفضها عرض زواج من صديقها الذي اصطحبها إلى قمة منحدر، لطلب يدها للزواج، ولكن ما حدث أمر غير متوقع، وذلك وفقًا لما ذكره صحيفة Metro البريطانية.

وكان الرجل الذي يدعى برفقة "غورسو" مع صديقته " يشيم دمير" في منحدر رومانسي بـ بولينتي كيب، تركيا، وفور وصولهم عرض على صديقته الزواج، ولكنها رفضت، ولم يتحمل رفضها له، وانتقم منها من خلال دفعها من أعلى قمة المنحدر.

وفور وصول رجال الشرطة إلى مكان الحادث، أنكر غورسو أنه قام بدفعها، بل ذكر أن صديقته قبلت عرض الزواج وارتدت الخاتم، وعند ذهابه إلى السيارة لتناول الشراب، سمع صوت صراخها العالي وسرعان ما عاد ووجدها سقطت من أعلى المنحدر.

ولكن رجال الشرطة وجدوا علامات تشير إلى وجود صراع سابق في مكان الحادث، وبقايا نظارة تعود ليشيم، و بالبحث تمكنوا من وجود الخاتم في جيب غورسو، مما كشف إدعائها الكاذب، كما كشفت عائلتها أنها تخشى المرتفعات، وبالتالي لا تقترب من حافة الهاوية نهائيًا.

وسرعان ما تم القبض على غورسو بعد تقديم عائلة المجني عليها شكوى ضده، وينتظر الآن حكم المحكمة.

تظهر في الوجه… علامة تكشف إصابتك بنوع سرطان قاتل

"صرصار" يتسبب في انفجار منزل- ما القصة؟

تمنع أمراض القلب والسكري.. فاكهة صحية بفوائد مذهلة تعرف عليها

"سفر وزواج".. حظ وافر لمواليد 4 أبراج في 2024

ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل الأخضر على الفطار