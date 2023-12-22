طريقة عمل العدس في خطوتين.. وجبة موفرة لليالي الشتاء

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تتجه أنظار الأمهات، في الليالي الباردة مع بداية فصل الشتاء، إلى طبق العدس المصري، أشهر طرق التدفئة في المحروسة، وأكثرها حبًا لأفراد الأسرة الذين يلتفون حول المائدة مستمتعين بالطعم الشهي، والدفئ الغني بالفوائد الصحية، كونه يمنح الجسم الطاقة والحرارة التي تمنع تسلل البرودة إليه، فهو من البقوليات الغنية بالعناصر الغذائية الصحية.

طريقة عمل العدس

ومن خلال مطبخ «هن» تعرفي في السطور التالية على مقادير عمل العدس المصري، وفقًا لخبير المطبخ الشيف الشربيني، لبرنامج «الشيف»، المذاع عبر فضائية «CBC» سفرة، وهي كالتالي:

- بصل متوسط الحجم.

- 5 أكواب من الماء.

- 2 حبة من البطاطس متوسطة الحجم.

- كمون.

- ملح.

- شعرية.

- عدس أصفر مغسول.

- شطة حسب الرغبة.

- زبدة.

- جزر.

طريقة التحضير

(الخطوة الأولى)

- لتحضير طبق العدس الشهير بـ «دفاية الشتاء»، مع أولى لياليه الباردة، احضري مقلاة على نار متوسطة، وضعي بها كمية مناسبة من الزبدة.

- ضعي بها الخضار مع التقليب جيدًا، ثمّ اسكبي العدس على الخضار، ثمّ اضيفي الماء مع التقليب الجدي.

- اتركيه على النار حتى ينضج تمامًا، وبعدها أضيفي البهارات من الملح والكمون إلى الخضار.

- ضعيه جانبًا حتى يبرد، وبعد ذلك انقلي الخليط إلى الخلاط الكهربائي حتى يكون سائل، وعندما تلاحظين صعوبة في إذابة العدس، يمكنك إضافة الماء الساخن لتسهيل الأمر.

(الخطوة الثانية)

- ضعي مقلاة على النار، وضعي بها القليل من الزبدة ثمّ اسكبي الشعرية مع التقليب جيدًا حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي.

- احضري الخليط من الخلاط، وضعيه على النار في وعاء عميق ثم اسكبي الشعرية، مع تغطيتها جيدًا، ثمّ اتركيه حتى تنضج الشعرية، ثمّ جهزيه إلى التحضير.

طريقة عمل العدس الأصفر بالشعرية

وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي عبر برنامجها «على قد الإيد» المذاع عبر فضائية «cbc» سفرة، يمكنك تحضير العدس بالمكونات التالية:

- عدس أصفر.

- جزر.

- طماطم.

- بصل.

- ثوم.

- كمون ناعم.

- شعرية.

- ملح.

- خل.

- زيت خبز.

- فلفل أسود.

طريقة التحضير

-لعمل العدس بطريقة أخرى، أحضري العدس بالإضافة إلى الثوم، الجزر، البطاطس، البصل، واتركيهم على النار حتى تمام النضج.

- انقلي العدس من على النار، واتركيه جانبًا حتى يبرد، ثمّ اضربيه معًا في الخلاط حتى يتكون خليط متجانس.

- في مقلاة أخرى، ضعي الثوم مع كمية من الزيت، ثمّ انقليها إلى العدس.

- احضري العدس إلى الأطباق بجانب الخبز، أو تحضيره بالشعرية، وبعدها احضري مقلاه على النار، وضعي بها كمية مناسبة من الزبدة.

- ضعي بها كمية مناسبة من الشعرية حسب الرغبة.

- ضعيها إلى وعاء شوربة العدس مع تغطيتها جيدًا.

- جهزيه إلى التقديم، ثم زينيه.