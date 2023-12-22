من هي زوجة الفنان محمد إمام؟.. «مش بتحب الظهور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في حفل زفاف صاخب، حضره المشاهير ونجوم الفن، وقّع الفنان محمد إمام وزوجته التي اختارها قلبه، عقد القران، في العام 2018، في حدث حاز اهتمام الجماهير المتعطشة لمعرفة أخبار ابن الزعيم عادل، صاحب المسيرة الفنية الحافلة.

فمن هي الفتاة التي تخيرها محمد إمام لتكون زوجته، التي عاشت في عش الزوجية لمدة 6 سنوات دون حدوث خلافات كبيرة بينهما، لذا يستعرض التقرير التالي أبرز المعلومات عنها.

من هي زوجة محمد إمام؟

- اسمها نوران طلعت، تزوجها محمد إمام في 29 أغسطس 2018.

- أنجبت طفلتان، قسمت، وخديجة.

- ولدت نوران طلعت في 19 يناير 1989، وتبلغ من العمر 34 عامًا، بينما يبلغ محمد إمام من العمر 39 عاما.

- رحل والدها وهي تبلغ من العمر 15 عامًا، وكان يعمل مهندسًا.

- نوران من خارج الوسط الفني.

- ارتبط بها الفنان محمد إمام في عام 2015.

- كان مقررًا عقد زفافها في هذا التوقيت، إلا أنه جرى تأجيله بسبب وفاة الفنان نور الشريف.

- في عام 2016، أعلن محمد إمام انفصاله عنها، ولكن يبدو أنه قال ذلك لإبعاد الشائعات عنهما.

- اختفى الثنائي بعد تلك الفترة، فطاردتها الشائعات بأنهما انفصلا.

- ظهرا في عام 2018، وفاجئوا الجمهور بزفافهما، وكان الحفل رائعًا.

- أقيم الحفل في فيلا الزعيم عادل إمام بالساحل الشمالي، وحضره عدد كبير من نجوم الفن.

- نشرا صورهما من شهر العسل، وكان عمرو دياب معهما في الصور.

- لا تحب نوران الظهور الإعلامي وتفضل الخصوصية.

- حسابها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات، «انستجرام»، خاص بالأصدقاء والعائلة فقط.

- تحب المشاركة في الأعمال الخيرية.