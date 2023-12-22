عرض مقلق لمتحور كورونا الجديد.. يشبه الأمراض التنفسية

القاهرة - سمر حسين - صحة

ما زال متحور كورونا الجديد، يثير قلق واهتمام العالم، بسبب سرعة انتشاره، وغموض أعراضه التي أصبحت غير مفهومة، وتشبه إلى حد كبير أعراض البرد، بينما تقترب في أحيان أخرى من أعراض الأمراض التنفسية، حسبما ذكر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.

عرض مقلق لمتحور كورونا الجديد

انتشرت في الساعات الماضية، بعض الأعراض المقلقة لمتحور كورونا الجديد«JN.1»، يتمثل في كتمة النفس وضيق الصدر، وصعوبة التنفس، وفي هذا الصدد، قال «بدران»، إنّ هذه الأعراض عبارة عن مضاعفات للمتحور، التي تشمل:

1-فشل الجهاز التنفسي الحاد.

2-التهاب رئوي، يسبب ضيق النفس يجعل التنفس أكثر صعوبة.

كما أنه من الممكن أن تتشابه علامات وأعراض الالتهاب الرئوي الخفيفة مع علامات وأعراض نزلة البرد أو الإنفلونزا، ولكنها تستمر لفترة أطول.

تتضمن علامات وأعراض الالتهاب الرئوي المصاحب لمتحور كورونا، حسب «بدران» التالي:

-ضيق النفس.

-ألم في الصدر عند التنفس أو السعال.

-التشوش الذهني.

-عدم التركيز فى كبار السن.

-السعال.

-قد يصاحب بكميات زائدة من البلغم.

-الإرهاق.

-الحمى والتعرق والارتجاف.

مضاعفات قد تهدد الحياة:

وقال «بدران» إنّ كورونا ومتحوراتها يمكن أن تكون مضاعفاتها مميتة، مثل حالة تعرف باسم متلازمة إطلاق السيتوكين أو عاصفة السيتوكين، مردفًا: «يحدث هذا عندما تحفز العدوى الجهاز المناعي على إغراق مجرى الدم ببروتينات التهابية تسمى السيتوكينات، ويمكن أن تقتل الأنسجة وتلحق الضرر بالأعضاء، بما في ذلك الرئتين والقلب».

أما أعراض متحور كورونا الجديد 1.JN، فهي كالتالي:

- الحمى.

- السعال.

- الإعياء الشديد.

- شدة الاحتقان.

- سيلان الأنف.

- الصداع الشديد.