الامارات | «غلوب» تُلمّعُ صورتها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتولى الفكاهي والممثل الأميركي جو كوي، مطلع يناير المقبل، تقديم الاحتفال بتوزيع جوائز «غولدن غلوب»، الساعية إلى التجدد وتلميع صورتها. وأعرب كوي عن حماسته لتقديم الاحتفال الذي يشكّل باكورة موسم الجوائز في هوليوود. وقال «إنها اللحظة التي سأتمكن فيها من جعل عائلتي الفلبينية فخورة».