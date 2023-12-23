الامارات | «غلوب» تُلمّعُ صورتها

شكرا لقرائتكم خبر عن «غلوب» تُلمّعُ صورتها والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتولى الفكاهي والممثل الأميركي جو كوي، مطلع يناير المقبل، تقديم الاحتفال بتوزيع جوائز «غولدن غلوب»، الساعية إلى التجدد وتلميع صورتها. وأعرب كوي عن حماسته لتقديم الاحتفال الذي يشكّل باكورة موسم الجوائز في هوليوود. وقال «إنها اللحظة التي سأتمكن فيها من جعل عائلتي الفلبينية فخورة».
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