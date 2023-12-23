الامارات | مكتوم بن محمد يحضر أفراح الفلاسي في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه حميد عيد بالكوس الفلاسي، بمناسبة زفاف نجليه محمد على كريمة سعيد أحمد بن حميدان الفلاسي، وعبدالله على كريمة مطر عبدالله بالرفيعة الفلاسي.

وهنّأ سموه العريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهم بالبنين والرفاء والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.