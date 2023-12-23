الامارات | «مرافئ تعبير».. تجارب ملهمة في مجال القراءة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، جلستين نقاشيتين ضمن فعاليات «مرافئ تعبير»، التابعة لملتقى تعبير الأدبي 2023، لتسليط الضوء على أهمية الأدب والثقافة في تعزيز التواصل الفكري والإبداعي بين مختلف الشرائح الثقافية، من خلال إبراز قصص الإلهام والأمل، واستكشاف التحديات والإنجازات في رحلة القراءة الشخصية.

وفي مكتبة هور العنز العامة، ناقشت الجلسة الأولى، التي نظمت بالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم، كتاب «نور يسطع بالأمل»، للكاتبة روضة عادل محمد، حيث أبرزت الكاتبة الآراء والأفكار المملوءة بالأمل والقوة في كتابها من بداية تحليل الشخصيات والأحداث والرسائل وصولاً لأسلوب الكتابة وتفرده.

وتطرقت الجلسة إلى كيفية تحدي الكاتبة للإعاقة في حياتها وكتاباتها، مستخدمة تجربتها الشخصية كمصدر إلهام للآخرين، كما تحدثت عن أهمية الإرادة والتصميم في التغلب على الصعوبات، وكيف يمكن للأدب أن يكون أداة قوية لتحقيق التمكين الذاتي والاعتراف بقيمة كل فرد. وأشارت إلى الأهمية الكبيرة للأدب في تغيير النظرة الاجتماعية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة. وتناولت الجلسة الثانية التي نُظمت بعنوان «تجربتي مع القراءة»، وبالتعاون مع مرسى البرتقال، تجارب مختلفة وملهمة في مجال القراءة؛ حيث شهدت مشاركة نخبة من القرّاء والمبدعين الذين شاركوا قصصهم ورحلاتهم في عالم القراءة والتحديات التي واجهوها وكيفية التغلب عليها. وركزت الجلسة على الدور الحاسم للقراءة في تشكيل الوعي الشخصي والثقافي، والحاجة إلى دعم المجتمعات القارئة وتشجيع الحوار المستمر حول أهمية القراءة والتعلم المستمر. وتبادل المشاركون تجاربهم حول دور الكتب في مواجهة الصعوبات الشخصية، وتعزيز بناء مسارات مهنية ناجحة، بالإضافة إلى التطرق إلى أهمية توفير محتوى قرائي متنوع يلبي احتياجات القرّاء من مختلف الأعمار والخلفيات الثقافية.

ويذكر أن «مرافئ تعبير» تندرج ضمن فعاليات النسخة الثانية من ملتقى تعبير الأدبي 2023، الذي نظمته هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، خلال ديسمبر الجاري، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والمثقفين والأدباء. وتضمن الملتقى سلسلة من الندوات الأدبية وورش العمل التخصصية الأكاديمية والمنصات التفاعلية والمعارض مميزة، ليشكل منصة متفردة لتبادل الأفكار والخبرات بين الكتّاب والمثقفين في الدولة، تسهم في نهضة وتعزيز الحراك الأدبي على المستوى الوطني.