الامارات | 1500 كشّاف وقائد من 19 دولة عربية يزورون مكتبة محمد بن راشد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت مكتبة محمد بن راشد على مدار ثلاثة أيام، 1500 كشّاف وقائد، يمثلون 19 دولة عربية، ضمن مشاركتهم في المخيم الكشفي العربي الـ33، الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة تحت شعار «الكشفية نهج الاستدامة»، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وذلك للاطلاع على تجربتها الرائدة وخدماتها المتفردة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص كشافة الإمارات، بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية (الإقليم الكشفي العربي)، لإتاحة الفرصة للشباب العربي المشارك لاستكشاف واحدة من أبرز المعالم الثقافية والمعرفية، والتعرف عن قرب إلى التراث الإماراتي.

وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، «نؤمن بأن المكتبات العامة تشكّل مراكز حيوية لتعزيز المعرفة وتنمية الفكر خاصة لدى الشباب، حيث نسعى من خلال ما تمتلكه مكتبتنا من إمكانات كبيرة لتوفير بيئة تعليمية وثقافية غنية، تشجّع الشباب على الاستكشاف والابتكار، وتبني الفكر المستدام».

من جانبه، أعرب الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي، رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات رئيس اللجنة العليا المنظمة للمخيم، عن فخره بالتعاون مع مكتبة محمد بن راشد التي تمثل منارة للمعرفة في دولة الإمارات. وقاد فريق مكتبة محمد بن راشد، الوفد في جولة تعريفية شاملة بين أروقتها وكنوزها المعرفية، بفضل احتوائها على أكثر من مليون و200 ألف عنوان في مختلف المجالات والتخصصات بأكثر من 70 لغة حول العالم.

كما زار الوفد، معرض الذخائر الذي يضم أكثر من 300 قطعة نادرة، من بينها مجموعة من الكتب والأطالس والمخطوطات النادرة والقديمة.