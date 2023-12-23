فرحة جديدة في بيت محمد ثروت بعد شهر من زفاف نجله.. ماذا حدث؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فرحة جديدة تنتشر في بيت الفنان محمد ثروت، احتفالا بعقد قران ابنته داليا، على رجل أعمال شاب من خارج الوسط الفني، بحضور الأسرة والأصدقاء، في حفل صاخب ارتدت فيه العروس الفستان الأبيض البسيط، ووضعت بعض المكياج الهادئ، بينما تركت شعرها منسدلا، وشاركت زوجة أخيها لاعبة الأهلي، لمى الشواربي، خبر الزفاف عبر صفحتها الرسمية على منصفة تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

وجاء حفل زفاف ابنة الفنان محمد ثروت بعد أسابيع قليلة من زفاف ابنه أحمد، لتكتمل الفرحة في منزل الأسرة، في أجواء عائلية.

إطلالة عقد قران بنت محمد ثروت

حرصت داليا ابنة محمد ثروت على ارتداء فستان أبيض بسيط بقصة الـ«هوت شولدر» لكنه كان مفتوحًا من كتف واحد، واعتمدت المكياج البسيط بقصة شعر منسدلة، مع عقد من الماس.

وعبر صفحتها الرسمية على «انستجرام»، نشرت لمى الشوربي، زوجة الفنان أحمد ثروت، لقطات من الاستعدادات لعقد القران في دولة الإمارات، من خلال فيديو قصير نشرته عبر خاصية «الاستوري» وعلقت قائلة: «اليوم هو أسعد يوم».

من هي ابنة محمد ثروت؟

وبعد عقد قرانها، بدأ الجمهور يسأل عن من هي ابنة محمد ثروت، خاصة وأن والدها كان قليل الحديث عن أسرته، ولم يعرف المتابعون غير ابنه الفنان أحمد ثروت، الذي اشتهر بأعماله الفنية، وكذلك فترة مرضه التي جعلت فئة كبيرة من الناس تهتم لأمره، وتتعاطف معه، وبحسب صفحتها الرسمية على «انستجرام» نقدم معلومات عن بنت محمد ثروت:

-اسمها داليا محمد ثروت.

-هي ابنة الفنان الشهير محمد ثروت، وشقيقة الفنان أحمد ثروت.

- لم يتحدث أبيها عنها بكثرة في لقاءاته، لكنها تشارك عبر صفحتها الرسمية صورًا تجمعها به وبشقيقها وأفراد من العائلة.

- عُقد قرانها اليوم في الإمارات، على رجل أعمال من خارج الوسط الفني.

- وشارك في حفل عقد القران الأسرة والأصدقاء، وسرعان ما انتشرت الصور عبر منصات التواصل الاجتماعي.