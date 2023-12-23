طريقة عمل العدس بجبة في المنزل.. وصفة بسيطة وغنية لأسرتك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل العدس بجبة واحدة من الوصفات التي تشغل بال العديد من ربات البيوت للتمكن من تحضيرها في المنزل لأفراد الأسرة، خاصة في وجبة الغداء، وذلك لاحتوائها على الكثير من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، فضلًا عن إمكانية تبديلها بتناول العديد من الأطباق الأخرى في تلك الوجبة، إذ تتمتع بمذاق جيد وشهي، كما أنها تمنح الشخص الشعور بالشبع والامتلاء.

طريقة عمل العدس بجبة

قدّمت الشيف هالة، خلال إحدى وصفاتها طريقة عمل العدس بجبة، وهو ما نستعرضه لربات البيوت خلال السطور الآتية.

• مقادير طريقة عمل العدس بجبة:

- ربع كيلو عدس بجبة.

- بصلة كبيرة الحجم مفرومة.

- فصان من الثوم.

- 3 حبات طماطم معصورة.

- فلفل أخضر حار أو عادي حسب الرغبة.

- ملعقة كبيرة من الملح.

- صلصة حسب الرغبة.

- ربع ملعقة صغيرة شطة.

- ربع ملعقة صغيرة من الزيت النباتي.

- 5 ملاعق كبيرة من المكرونة.

- شعرية حسب الرغبة.

• طريقة تحضير العدس بجبة:

- ابدأي طريقة عمل العدس بجبة بتسخين الزيت في وعاء على النار، وشوحي البصلة المفرومة مع رشة من الملح، حتى تتحول للون الذهبي.

- في الخطوة التالية، يفرم كل من الفلفل الأخضر الحار مع الشطة والكمون والثوم والملح، في الكبة الكهربية.

- فيما بعد ضعي جزء من هذا الخليط فوق البصل وقلبيهم سويًا لدقائق.

- بعد ذلك، يضاف العدس بجبة إلى الصلصة وعصير الطماطم، مع كمية قليلة من الماء، ويترك الخليط حتى تمام التسوية.

- ضيفي المكرونة إلى العدس.

- يضاف الخليط المتبقي من الفلفل الأخضر والثوم إلى العدس.

- في الخطوة النهائية، ضعي كافة المكونات معًا وقلبيهم جيدًا ثمّ يقدم الطبق ساخنًا.

طريقة عمل العدس بجبة المدمس

وبخلاف طريقة عمل العدس بجبة، يمكن القيام بطريقة عمل العدس بجبة المدمس في خطوات سهلة داخل المنزل، حسب ما قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

• مقادير طريقة عمل العدس بجبة المدمس:

- عدس بجبة منقوع.

- عدس أصفر حسب الرغبة.

- ليمون.

- زيت.

- ثوم.

- فلفل أخضر حار.

- طماطم مفرومة.

- ملح.

- بيض.

- كمون ناعم.

• طريقة تحضير عدس بجبة المدمس

- ابدأي أولى خطوات طريقة عمل عدس بجبة المدمس، بسلق العدس في ماء مغلي على النار مع الطماطم المفرومة والثوم.

- ضيفي كل من الفلفل الأسود والملح والكمون الناعم.

- يمكنك إضافة العدس الأصفر اختياري حسب الرغبة.

- فيما بعد اتركي الخليط على النار حتى ينضج تمامًا.

- قلبي البيض مع السمنة على النار، وضيفي كل من الفلفل الأسود والملح وقلبي الخليط جيدًا.

- ضيفي العدس للخليط وقدميه بعد مزجهما جيدًا.

طريقة عمل عدس بجبة بالطماطم

• مقادير طريقة عمل عدس بجبة بالطماطم:

- بصل.

- سمنة.

- عدس بجبة مسلوق.

- شطة ناعمة.

- عصير طماطم.

- ثوم مفروم.

- ملح.

- كمون مفروم.

- ثوم.

- فلفل أسود.

• طريقة تحضير عدس بجبة بالطماطم:

- ابدأي طريقة عمل عدس بجبة بالطماطم بتشويح الثوم المفروم في الزيت على النار، ثم يضاف عصير الطماطم وتترك حتى تتسبك.

- ضيفي الملح مع الفلفل الأسود والكمون الناعم ثم العدس بعد سلقه.

- يترك الخليط حتى تمام النضج ثم يقدم.

طريقة عمل عدس بجبة بالبطاطس

• مقادير طريقة عمل عدس بجبة بالبطاطس

- بطاطس مسلوقة.

- عدس بجبة منقوع.

- سمنة.

- بصل.

- كمون ناعم.

- بهارات.

- ثوم.

- كزبرة خضراء.

- ملح.

- فلفل أسود.

• طريقة تحضير عدس بجبة بالبطاطس:

- يشوّح العدس على النار مع البصل في السمنة.

- ضيفي البطاطس المسلوقة فيما بعد واهرسيها وقلبي الخليط جيدًا.

- يخفق البيض مع الفلفل الأسود والملح والكمون والبهارات.

- فيما بعد، يضاف خليط العدس لخليط البيض، وقلبيهم جيدًا.

- تدهن الصينية البايركس بالسمنة، ثمّ يصب الخليط ويدخل للفرن حتى تمام التسوية.

- يزين الوجه بالكزبرة ويقدم.