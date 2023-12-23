كيف تصرف عادل إمام وقت زواج ابنه؟.. أجّل الفرح لهذا السبب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حفل زفاف خطف الأنظار وتغطيات تناسب أهمية الحدث، إذ كان لدى الجمهور فضول كبير لرؤية مشاهد زفاف ابن الزعيم، وعلى الرغم من الترقب الشديد للحفل، سبقه عدم استقرار على الموعد النهائي، وتأجيل لسبب إنساني، ثم الاستقرار بعد ذلك على موعد نهائي وإقامة الزفاف بعدها بثلاث سنوات تقريبا، إذ كان من المقرر عقد القران في أغسطس 2015 لكن كان الاستقرار النهائي على الموعد في أغسطس 2018.

كيف تصرف عادل إمام وقت زفاف ابنه؟

تمتعت نوران طلعت بملامح جذابة استطاعت سرقة قلب محمد إمام، ونشأت بينهما قصة حب تكللت بالزواج في 29 أغسطس 2018، لكن سبق الحفل الذي غطته الصحف تأجيلًا لسبب إنساني، إذ كان من المقرر عقد القران في أغسطس 2015 وهو الوقت الذي رحل فيه الفنان نور الشريف، وبحسب تصريحات سابقة لـ«الوطن» قال الزعيم عادل إمام إنه قرر تأجيل زفاف ابنه حدادًا علي وفاة الفنان نور الشريف، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض، وأنه شعر بحزن شديد على وفاة نور الشريف، لأنه كان صديق عمره، لذلك لم يتردد للحظة في اتخاذ قرار تأجيل موعد زفاف ابنه، الذي كان من المفترض أن يتم في إحدى قرى الساحل الشمالي.

انفصال وعودة مرة أخرى

بعد عام من تأجيل الزفاف بسبب وفاة الفنان نور الشريف، أعلن محمد إمام انفصاله عن نوارن طلعت، ولكن يبدو أنه قال ذلك لإبعاد الشائعات عنهما، كان ذلك في 2016، ثم اختفى الثنائي بعد تلك الفترة، لتعود الشائعات مرة أخرى تؤكد انفصالهما، لكنهما ظهرا في عام 2018، وفاجأوا الجمهور بزفافهما، الذي أقيم في فيلا الزعيم عادل إمام بالساحل الشمالي، وحضره عدد كبير من نجوم الفن.