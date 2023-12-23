دموع المرأة.. سلاح غير متوقع ضد عدوانية الرجل

محمد اسماعيل - القاهرة - أثبتت دراسة علمية أن رائحة دموع النساء تجعل الرجال أقل عدوانية بنسبة تخطت الـ 40%، كما أن السيدات لا تشعر بالقوة إلا بعد أن تتسلح بدموعها، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة theguardian.

وفي الدراسة، التي نُشرت أمس الخميس، في مجلة "بلوس علم الأحياء"، وجد الباحثون بمعهد وايزمان للعلوم" في إسرائيل أن دموع الإنسان تحتوي على إشارات كيميائية تقلل النشاط في منطقتين بالدماغ مرتبطتين بالعدوانية، وخلال الدراسة تبيّن أنه بعد شم دموع النساء، كانت مناطق الدماغ المرتبطة بالعدوانية أقل نشاطاً عند الرجال، نقلًا عن موقع 24.

تخفيض هرمون التستوستيرون

استرجعت الدراسة تحاليل سابقة لـ"معهد وايزمان" أجريت على القوارض، وجدت أنّ دموع الفئران الإناث تقلل من القتال بين الفئران الذكور، وأنّ "فئران الخلد" تلطّخ نفسها بدموعها لتجنب التعرض للهجوم من قبل فئران أخرى، وفيما اعتبرت الدراسة السابقة أن استنشاق دموع النساء يقلل من هرمون التستوستيرون لدى الذكور، لم تسلط الدراسة الضوء على موضوع تأثير هذه الهرمون على السلوك .

مضمون الدراسة الجديدة

وفي الدراسة الجديدة، جمع الدكتور شاني أغرون مع الباحثين في المعهد الدموع التي تتساقط على وجوه النساء أثناء مشاهدة أفلام حزينة.

وفي مضمون الدراسة، لم يعلن الباحثون على وجه التحديد عن المتبرعين بالدموع من الإناث، لكن جميع الذين تقدموا تقريباً كانوا من النساء، وتم اختيار 6 منهن لأنهن ينتجن الدموع بهذه الكميات.

انخفاض السلوك العدواني

وكتب العلماء في دورية "بلوس بيولوجي" أن السلوك العدواني، في شكل انتقام، كان أقل بنسبة 43.7% عندما كان الرجال يستنشقون دموع النساء.

وكشفت اختبارات أخرى في ماسح الدماغ أن الأشخاص الذين يشمون الدموع لديهم اتصال وظيفي أكثر بين المناطق التي تتعامل مع الروائح والعدوان، في حين كان النشاط في شبكات الدماغ للعدوان أقل. وقال المشرف على الدراسة سوبيل: "يبدو أن هذه المادة الكيميائية تنظم استجابة الدماغ للعدوان.

انتقادات حول النتائج

قالت الدكتورة مينا ليونز، عالمة النفس بجامعة ليفربول جون موريس، لصحيفة غارديان إن النتائج "رائعة"، لكن لا ينبغي للناس استخلاص استنتاجات مهمة.

وشرحت: "في الحياة الحقيقية، قد تسير الأمور بشكل مختلف. إن دموع الشخص المستهدف بالعنف المنزلي قد لا تفعل الكثير في الحد من عدوانية مرتكب العنف. وتساءلت: "لماذا لا تعمل الإشارة الكيميائية في هذه الظروف؟".

تظهر في الوجه… علامة تكشف إصابتك بنوع سرطان قاتل

"صرصار" يتسبب في انفجار منزل- ما القصة؟

تمنع أمراض القلب والسكري.. فاكهة صحية بفوائد مذهلة تعرف عليها

"سفر وزواج".. حظ وافر لمواليد 4 أبراج في 2024

ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل الأخضر على الفطار