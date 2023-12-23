5 فوائد للاستحمام بالماء الدافئ في الشتاء.. ما علاقته بنضارة البشرة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في فصل الشتاء، يكون الاستحمام بالمياه الدافئة الخيار الأمثل، لبرودة الطقس التي قد تدفع الكثير من الأشخاص إلى تأجيل الأمير لحين الشعور بالدفئ، بينما تبقى بعض السيدات في حيرة من أمرهن، خوفًا من استخدام المياه غير المناسبة لبشرتهن أو شعرهن، وفي التقرير التالي، تقدم «هن» الحل الأفضل، حسبما ذكرت خبيرة العناية بالبشرة، جهاد أشرف.

فوائد الاستحمام بماء دافئ على البشرة

- يعمل الاستحمام بالماء الدافئ على استرخاء العضلات، ويساعد على التقليل من مشاعر التوتر والإرهاق، وبالتالي تتوسع الأوعية الدموية، ويصبح هناك سهولة في تدفق الدم.

2- تحمي البشرة من التعرض للحبوب والالتهابات:

تساعد المياه الدافئة على التقليل من مشاكل البشرة المختلفة، بالإضافة إلى أن البخار الساخن، يفتح المسام المسدودة، وبالتالي تختفي البثور والرؤوس السوداء مع مرور الوقت.

3- التقليل من التعرض لأمراض الجهاز التنفسي:

خلال استخدام الشخص للدش الساخن، يعمل على فتح مسام الأنف المسدودة بسبب البرد والسعال، إذ أن حرارة الماء تفتح الممرات الهوائية بالأنف وستهل التنفس.

ماذا يحدث للجسم عند الاستحمام بماء بارد؟

ذكرت خبيرة العناية بالبشرة، جهاد أشرف، في حوارها لـ«هن»، أنّها تنصح الشخص عند الاستحمام، أن يختار المياه الفاترة المتوسطة، وإذا كان لا يعاني من أي مرض عضوي، فإنّ اختيار الاستحمام بالماء البارد له أيضًا الكثير من المميزات التي تعود على الجسم بالنفع، ومنها الآتي:

- تحسن المياه الباردة من صحة الشعر وترطبه جيدًا، خاصة لمن يعانون من الجاف والهيشان، إذ يساعد على احتفاظ الشعر بالزيوت الصحية.

- يحفز الماء البارد الجسم:

يساهم الماء البارد، في تنشيط الدورة الدموية بالجسم، وبالتالي يحسن من الحالة النفسية والمزاجية، ويفضل الاستحمام به صباحًا.

- تعزز قوة الجهاز المناعي:

يعمل الماء البارد على تحسين الجهاز المناعي بصورة أفضل، بسبب زيادة عدد خلايا الدم البيضاء في الجسم.