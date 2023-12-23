اللياقة البدنية.. المفتاح للاستشفاء السريع

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة سويدية أن الأشخاص التي تحافظ على لياقتهم البدنية، من خلال ممارسة تمارين الأيروبك، يصبحون أقل عرضة لخطر الأزمات الصحية المفاجأة والدخول إلى المستشفى في المستقبل، وذلك وفقًا لما ذكره موقع medicalxpress.



وقارن فريق البحث من جامعة غوتنبرغ بيانات دخول المستشفى لـ 91 ألف شخص خضعوا لتقييم صحي متكرر، واختبارات لياقة بدنية، وقياسات الوزن والطول وضغط الدم، نقلا عن موقع 24.

وأظهرت النتائج أن المجموعة التي حافظت على لياقتها كان لديها دخول أقل إلى المستشفى بنسبة 7%، وأن من تحسنت لياقتهم كان لديهم دخول أقل إلى المستشفى بنسبة 11%، مقارنة بمن تدهورت لياقتهم.

وكان الفرق أكثر أهمية بالنسبة لمن سبق لهم دخول المستشفى. فعندما تم الحفاظ على اللياقة أو تحسينها في هذه المجموعة، كانت حالات الاستشفاء لأي سبب من الأسباب أقل بنسبة 14%، مقارنة بالذين تدهورت لياقتهم.

وبالنسبة لحالات الدخول إلى المستشفيات، بسبب أمراض القلب على وجه التحديد، ارتبط الحفاظ على اللياقة بانخفاض عدد حالات القبول بنسبة 9%.

وارتبطت زيادة اللياقة بانخفاض حالات القبول بسبب أمراض القلب بنسبة 13%، مقارنة بمن تدهورت لياقتهم.

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