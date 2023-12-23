حيلة عند شراء السخان تقلل استهلاكه للكهرباء.. «وفري في الفاتورة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

السخان الكهربائي من الأجهزة المهمة في المنزل خاصة في فصل الشتاء، لهذا السبب تحرص الكثير من ربات البيوت على استخدامه، والإفراط في هذا الأمر يؤدي أحيانا إلى استهلاك قدر كبير من الطاقة الكهربائية، لهذا قدّم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» حيلة لشراء سخان كهربائي موفر.

حيلة عند الشراء تجنبك استهلاك السخان للكهرباء

وبحسب الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فإن أهم نصيحة لتوفير استهلاك سخانك للكهرباء تبدأ من شرائه في البداية، وهي الحيلة التي تساعدك على توفير طاقة وجهد أيضا لأن زيادة الضغط على السخان يمكن أن يؤدي لانفجاره، لذلك احرصي على شراء السخان عالى الكفاءة وموفر للكهرباء والمحتوى على ملصق كفاءة الطاقة أو بطاقة كفاءة الطاقة.

نصائح لتوفير استهلاك السخان الكهربائي تساعدك التحكم في استهلاك الكهرباء

وبحسب جهاز «تنظيم مرافق الكهرباء» من أهم النصائح لتوفير الاستهلاك التالي:

- يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50- 60 درجة مئوية.

- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

- تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذيه السخان بالمياة كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التى تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان و بالتالى يستهلك كهرباء أكثر.

وقدمت قناة «سي بي سي سفرة» نصائح مهمة لتوفير الاستهلاك منها:

- عند اختيار سخان جديد يجب شراء السخان عالي الكفاءة، وموفر لاستخدام الكهرباء.

- يجب ضبط ترموستات السخان على درجة الحرارة المناسبة لتسخين المياه ما بين 50- 60 درجة، وتجنب ضبط الجهاز على درجات الحرارة العالية، لأنها تزيد من استهلاك الكهرباء وتعمل على إجهاد السخان وتقليل عمره الافتراضي.

- الانتباه لتشغيل السخان قبل الحاجة لاستخدام المياه الساخنة بنحو 30 دقيقة فقط، دون زيادة حتى لا يزيد مقدار سحبه للكهرباء ويزيد الاستهلاك، مع ضرورة الحرص على ترشيد فتح المياه الساخنة دون إفراط حتى لا تهدر وتحتاج إلى تعبئة من جديد.

- لا تزيد المسافة بين السخان وصنابير المياه عن 10 أمتار حتى لا تسير المياه الساخنة مسافة طويلة تفقد خلالها الحرارة.