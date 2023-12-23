الامارات | ماذا يحدث لجسمك إذا توقفتِ عن تناول السكر تماماً؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضح موقع يهتم بالصحة والجمال أنه للسكر مضار أخرى غير زيادة الوزن.

وأشار موقع "brightside" أنه إذا أكثرتِ من تناول السكر المكرر سيضر شعرك، ولكن إضافة بعض قصب السكر إلى نظامك الغذائي قد يساعد في الواقع على نمو شعرك بسرعة أكبر، حيث أن قصب السكر هو مدر طبيعي للبول، ويساعد على طرد السموم وإزالة الملح الزائد من الجسم، مما يسهل عمل الكلى. عندما لا تعمل الكليتان بشكل صحيح، يمكن أن يسبب ذلك مضاعفات صحية خطيرة، بما في ذلك تساقط الشعر.

وأضاف الموقع أن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر قد تسبب لكِ حب الشباب، بينما السكر الصحي مثل قصب السكر يمنع بشرتك من تكوين الجذور الحرة التي تسبب التصبغ والشيخوخة المبكرة، كما أن تناول قطع من الشوكولاتة الداكنة يساعد في الحصول على بشرة متألقة.

يبدو التخلص من السكر من نظامك الغذائي تمامًا فكرة رائعة إذا كنت تحاول إنقاص الوزن. لكن حرمان نفسك من الحلويات قد يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول السكر مما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام. إن تناول كمية معتدلة من الشوكولاتة الداكنة يمكن أن يمنحك الشعور بالامتلاء ويحافظ على الوزن الزائد. يمكن لقصب السكر أيضًا أن يرضي ذوقك ويعزز عملية التمثيل الغذائي لديك، مما يجعل فقدان الوزن أسهل.