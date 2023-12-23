5 نصائح للحفاظ على غسالة الأطباق في المطبخ.. احذري تجاهلها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعتبر تنظيف الأطباق من المهام التي لا تحبها ربات البيوت، كونها تأخذ وقتًا طويلًا، وبالتالي اتجهت بعضهن إلى اقتناء غسالة الأطباق، لتسهل على نفسها أعمال المطبخ، إلا أن الاستخدام الخاطئ لها يمكن أن يسبب تلفها سريعا.

وتستعرض «هن» خلال السطور التالية، أفضل النصائح لاستخدامها بطريقة صحيحة، حتى لا تتعطل ولا تنظف الأطباق بالشكل المطلوب، وذلك بحسب ما ذكره موقع «betterhomes».

نصائح مهمة عند تنظيف غسالة الأطباق

1- تجنب الشطف المسبق

بعض ربات البيوت عندما ترغب في غسل الأطباق، تبدأ في وضعها مباشرة دون أن تغسلها أولًا، ظنًا منها أنها ستتولى الأمر بمفردها، إلا أن ذلك يعمل على ترسب الأطعمة المتبقية من الصحون وبالتالي تعطلها على المدى القريب، لذا يعتبر من الضروري غسل الأطباق في البداية بمنظف مناسب وبشكل يومي عقب كل استخدام، وينصح بتنظيفها كل 6-12 شهرًا من خلال فك جميع الأرفف وإزالة أي بقايا عالقة.

2- احذري زيادة الحمل على الغسالة

لا تحب الكثير من السيدات شطف الصحون المتراكمة في المطبخ، لذا فإنها تضع كافة الأطباق مختلفة الأشكال دفعة واحدة، وبالتالي لا تتحمل غسالة الأطباق الحمل الكبير عليها، ولا يمر عليها سوى أشهر قليلة حتى تجدها ربة البيت تالفة على الفور.

3- احذري شراء منظفات غير مناسبة

تضع معظم ربات المنزل منظفات غير مناسبة على الإطلاق لغسالة الأطباق، بسبب تكلفتها المرتفعة، ومع الوقت تبدأ الصحون تتغير ألوانها وتفسد الغسالة، ويعد من المهم اختيار المنظف المناسب لها.

4- ضرورة تنظيف الغسالة

من الخطأ الشائع لدى ربات البيوت، أنهن لا ينظفن غسالة الأطباق نفسها، وهو ما يسبب عبئا عليها من الداخل ويؤدي إلى إفسادها بسرعة.

5- عدم تنظيف المرشحات:

يجب على ربة المنزل أن تزيل العفن والروائح الكريهة، وذلك من خلال فتح باب الغسالة للقضاء على البكتريا.