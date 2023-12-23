خطوات تحضير البليلة بمكونات سهلة وبسيطة.. «استعدي لبرد الشتاء»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد البليلة من الحلويات الشتوية، التي تعمل على تدفئة الجسم جيدًا، وذلك لأنها تقدم ساخنة، بالإضافة إلى فوائدها العالية، خاصة للأطفال لأن المكون الأساسي هو الحليب.

وتقدم «هن» في السطور التالية طريقة سهلة ومبسطة لطهي البليلة في المنزل:

مكونات تحضير البليلة باللبن

كيلو جرام من القمح المقشور.

4 كوب حليب.

كوب سكر.

ماء بحسب الحاجة.

مكونات إضافية للتزيين

فول سوداني.

بندق.

جوز هند.

قرفة.

مكسرات.

زبيب.

الخطوات لتحضير البليلة باللبن

تبدأ الخطوة الأولى بغسيل القمح جيدًا بالماء، عدة مرات حتى يصبح شفافًا بدون أي رواسب.

يتم نقع القمح في الماء في وعاء مناسب، وتركه لمدة 4 ساعات على الأقل.

يتم تصفية القمح من المياه.

يتم وضعه في وعاء على النار بدرجة حرارة متوسطة.

تغطية القمح بمقدار مناسب من الماء، ويتم التخلص من الطبقة التي تظهر في الأعلى.

إغلاق الوعاء بإحكام جيدًا، ويستمر في الطهي لينضج القمح، يتم إضافة الماء بحسب الحاجة.

رفع الوعاء على النار، وتركه ليلة كاملة حتى يتضاعف حجم الحبات وبالتالي تصبح البليلة جاهزة.