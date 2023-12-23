للحصول على بشرة تشبه الكوريين.. طريقة عمل ماسك للبشرة الدهنية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الوجه الناعم والمشرق، إحدى أمنيات العديد من الفتيات والسيدات، اللاتي في أغلب الأحيان يشترين منتجات العناية بالبشرة بأسعار باهظة لتحقيق ذلك الهدف، ولكن هناك عدة طرق ونصائح يمكن أن تساعدهن في الاستغناء عنها وستوفر الميزانية، وتقدم «هن» خلال السطور التالية، أفضل ماسك للبشرة الدهنية لتصبح مثل الكوريين.

ماسك للبشرة الدهنية

الاهتمام بالبشرة يعتبر من الضروريات، خاصة الدهنية، كونها في حاجة دائمًا إلى عناية مستمرة، لذا فإنه يُفضل للسيدات والفتيات وضع الماسكات الطبيعية، التي تساعد على حماية الوجه من الجفاف والسيطرة على مشاكلها، فضلًا عن أن معظم الفتيات يرغبن في وضع مستحضرات التجميل وولكن يخشين الآثار الجانبية مثل ظهور الحبوب والبقع السوداء.

ماسك للبشرة الدهنية

الماسكات الطبيعة تغني في كثير من الأحيان عن الأخرى التي يوجد بها مواد كميائية، فضلًا عن أن تكلفتها مرتفعة، وفي السطور التالية، نذكر أفضل ماسكات طبيعية للبشرة الدهنية، التي بإمكانكِ إعدادها من خلال مكونات بسيطة في المنزل، كما يعد قناع الطين للوجه، طريقة رائعة لإصلاح نسيج الجلد والمساعدة في تحسين محتوى الزيت أيضًا، ويفتح البشرة، وذلك من خلال ما ذكره موقع «bold sky»:

1- مكونات ماسك الطمي الطبيعي لتفتيح البشرة الدهنية:

بندق.

ملعقة كبيرة طمي طبيعي.

ليمون.

عسل.

طريقة ماسك الطمي الطبيعي لتفتيح البشرة الدهنية:

الخطوة الأولى: ملعقة كبيرة من البندق المطحون، وملعقة كبيرة من طين الوجه، وامزجيهما في عجينة سميكة متسقة.

الخطوة الثانية: تضاف بضع قطرات من الليمون والعسل لجعلها عطرية.

الخطوة الثالثة: دلكي وجهك به والتأكد من أن البشرة الدهنية ستتحول إلى بشرة ناعمة بلون موحد.

2- ماسك ملح البحر لتفتيح البشرة الدهنية، ومكوناته وطريقته فيما يلي:

- امزجي ملح البحر مع بعض الماء الفاتر.

- دلكي وجهك بانتظام بهذا المزيج المذهل لملح البحر فهو مصدر للمعادن الطبيعية والعناصر الغذائية التي تحتوي على كمية جيدة من الصوديوم الذي يعتبر علاجًا رائعًا للبشرة الدهنية.

- يمكنك وضع هذا المزيج وشطفه باستخدام الماء الدافئ.

- سيساعد ذلك في إزالة الدهون الزائدة على بشرتك ويساعد في الكشف عن الطبقات النضرة للبشرة الفاتحة تحتها.

3- ماسك العسل والليمون:

يعد العسل من الاطعمة المفيدة للجسم والبشرة، كونه يحتوي على مضادة للميكروبات، التي تساهم في تقليل حب الشباب ويحافظ على البشرة من المشاكل المختلفة، وفي ما يلي مكوناته وطريقة صنعه:

ملعقة كبيرة عسل.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون المخفف.

تخلط كل من المكونات في وعاء صغير.

يوضع الخليط في جميع أنحاء الوجه، مع التركيز على مناطق المشكلة.

يترك لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالتربيت على بشرتك لتجفيفها.

ينصح بتكرار المالسك لـ2-3 مرات في الأسبوع.

3- ماسك الصبار والكركم ملعقة كبيرة من الصبار الطازج:

- نصف ملعقة صغيرة كركم تجميلي.

- يخلط لب الصبار في الخلاط.

- اسكبيها في وعاء واخلطيها مع الكركم.

- ضعي ماسك الوجه واتركيها لمدة 15-20 دقيقة.

- اغسلها واتركها لتجفيف بشرتك.

- كرر 2-3 مرات في الأسبوع.

أهم النصائح للعناية بالبشرة الدهنية

يعد من الضروري أن تهتمي بنضارة وجهك وأن تعرفي نوعيته، حتى تتمكني من التعامل معه، وذلك بجانب الاهتمام بشرب كميات كافية من المياه مع تناول الأطعمة الصحية، واتباع نظام غذائي صحي، وفيما يلي نذكر أبرز النصائح للعناية بالبشرة الدهنية:

1- تطهير الوجه: في البداية عليك اختيار منظف يحتوي على 2% من حمض الساليسيليك الذي يعمل على تكسير الزيت وإزالته من الجلد.

2- تنظيف المنطقة T: تعد تلك المنطقة هي أكثر المناطق الزيتية، التي تحتاج لتنظيفها وتطهيرها بالكحول، غير المُسبب للحساسية، أو حب الشباب.

3- ترطيب البشرة: عليكِ تطبيق مرطب خال من الزيوت والكريمات الدهنية، يوميًا إلى بشرتك، ليمنحها لمسة ناعمة ورطبة.