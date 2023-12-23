طريقة تربية الفراخ البيضاء في المنزل بخطوات سهلة.. «مشروع مربح وموفر»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تربية الفراخ البيضاء من الألف إلى الياء مشروع ناجح ومُربح للسيدات، كما أنها طريقة سهلة لتوفير الدواجن داخل المنزل، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، طريقة تربية الفراخ البيضاء، إذ أنها تجارة ناجحة بشرط الاهتمام بها منذ مولدها والعمل على رعايتها.

تربيه الفراخ البيضاء

وقال الدكتور كمال مصطفى، أستاذ المناعة الوراثية بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، التابع لمركز البحوث الزراعية، إن الفراخ تعتبر من أهم الثروات في مصر، وتتلخص طرق التربية السليمة، في توفير سُبل الرعاية الفنية المتمثلة في توفير درجات الحرارة المناسبة، فضلًا عن توفير الرعاية الصحية لها، وكذلك عند تربية الفراخ البيضاء.

الإجراءات الواجب مراعاتها قبل تربية الفراخ البيضاء

وقدم أحمد الحاج، أحد مربي الفراخ البيضاء، لـ«الوطن»، إنه يجب:

- التأكد من خلو الكتاكيت التي تم استقبالها من أي أمراض معدية.

- تنظيف كافة الأدوات التي يتم استخدامها في تربية الفراخ البيضاء.

- إتباع إجراءات التطهير قبل الدخول والخروج حول تربية الفراخ البيضاء.

- ضمان حصول الدجاج على المياه من خلال توفير مسقاة.

- ينبغي توفير 4 كيلو جرامات علف لكل دجاجة طول مدة الدورة.

- لابد من الاهتمام بالتنظيف حول الدواجن.

- لابد من الحرص على توزيع درجات الحرارة بشكل متساو حول الفراخ البيضاء.

- التأكد من توزيع وسلامة التهوية حول الفراخ البيضاء.

خطوات تربية الفراخ البيضاء

يجب الاعتناء بتربية الفراخ البيضاء، وتربيتها ضمن الخطوات السليمة، وذلك من خلال التالي:

- شراء الأعلاف وتوفير الماء اللازم للدجاج.

- يجب توفير أوعية للمياه والطعام، ومن الممكن شراؤها أو استخدام أية أوعية متوفرة.

- الاحتفاظ بكميات زائدة عن الحاجة من المواد المستخدمة لإعداد الفراش لتبديل الفراش كلما لزم الأمر.

- مراعاة عدم ارتفاع درجة الحرارة في مكان التربية عن 33 درجة مئوية.

- يجب عدم زيادة عدد الفراخ المتواجدة في المكان الواحد.

- يجب زيادة عدد سقايات المياه المحلي بالسكر حول الفراخ البيضاء.

- يجب وضع جهاز إنذار بارتفاع درجة الحرارة.

- إعطاء الفراخ التحصينات الطبية مثل المضادات الحيوية.

- الحفاظ على نظافة المكان والعلافات وسقايات المياه.

طعام الفراخ البيضاء يجب من خلال:

- اختيار الطعام المناسب للسلالة الموجودة، عند تربية الفراخ البيضاء، وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من علف الدجاج، هي الحبيبات الغنية بالكالسيوم، وعلف ناهي الصيصان وعلف الدجاج عالي الجودة والذي يُعطى للدجاج بشكل عام، وفي كل الأحوال لا بد من الحفاظ على الطعام طازجًا، ويجب القيام بتغطيته لمنع جذب أية آفات إليه لكي لا يتعفن.

إرشادات تربيه الفراخ البيضاء

- يختلف الدجاج الأبيض عن الدجاج البلدي في عدم احتماله لدرجات الحرارة العالية وبالتالي يحتاج لرعاية شديدة سواء بالصيف أو الشتاء.

- توزيع الكتاكيت داخل الحضانة بحذر تفاديًا لنفوق إحداها نتيجة التزاحم.

- وضع حول الفراخ البيضاء ماء محلى بالسكر.

- لتفادى نفوق الكتاكيت خلال الدورة لابد من تحصينها ضد مجموعة الفيروسات.

وقال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، لـ«هُن» عن تربية الفراخ البيضاء: «تربية الطيور والحيوانات الأليفة لها علاقة بزيادة نسب حساسية الصدر والتليف الرئوي، لذلك يجب تربيتها على الأسطح أو الأماكن المفتوحة، كما يجب استخدام الكمامة بالنسبة لمرضى الحساسية أو يمكن الاستعانة بأحد أفراد الأسرة غير المصابين بالحساسية أو تليف الرئة للتعامل مع الطيور والتعرض لها مباشرةً».