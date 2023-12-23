بابا نويل يثير القلق في روسيا بعد سقوطه من الطابق 24

محمد اسماعيل - القاهرة - وقع حادث في جنوبي روسيا، مساء أمس الخميس، حيث لقى رجل يرتدي زي بابا نويل مصرعه، بعد السقوط من الطابق ال٢٤ بمبنى سكني بمدينة تشيليتبينسك، حسب ما أعلنته النيابة العامة، وفقًا لما ذكره نوفوستي.



ونشر في صفحة مدينة تشيليابينسك على "تلغرام" فيديو لرجل بزي بابا نويل يتسلق شرفة مبنى شاهق بالحبل، ولحظة سقوطه، نقلًا عن روسيا اليوم

وقالت وسائل إعلام محلية إنه كان من المقرر أن يهبط الرجل إلى فناء المبنى لحضور حفل للأطفال.



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