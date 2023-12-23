7 تحذيرات من الإفراط في تناول الألياف.. رغم فوائدها

محمد اسماعيل - القاهرة - تناول الأطعمة الغنية بالألياف يوفر العديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم، ولكن يجهل البعض أن هناك تأثيرات سلبية عند الإفراط في الألياف، وذلك وفقًا لما ذكره موقع DNA India.

وفي السطور التالية سوف نتعرف على مخاطر الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالألياف، نقلا عن موقع العربية.

1. متاعب في الجهاز الهضمي

يساعد دقيق اللوز المليء بالألياف والبروتين والدهون الجيدة على إرضاء الجوع وقد يساعد أيضًا في إدارة الوزن لكن عند الإفراط في تناوله يؤدي إلى متاعب في الجهاز الهضمي.

2. إمساك

ومن المفارقات أن تناول الكثير من الألياف من دون شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يسبب الإمساك في بعض الأحيان أو يزيد الأمر سوءًا.

3. جفاف

يعد شرب المزيد من الماء ضروريًا للأنظمة الغذائية الغنية بالألياف حتى يمكن تمرير الألياف بشكل صحيح عبر الجهاز الهضمي. يمكن أن ينجم الجفاف عن عدم تناول كميات كافية من الماء.

4. سوء امتصاص العناصر الغذائية

يمكن أن ترتبط الألياف الزائدة، وخاصة الألياف غير القابلة للذوبان، بالمعادن وتقلل من امتصاصها، بما يشمل الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك والحديد.

5. تداخلات دوائية

يمكن أن تتداخل الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف مع امتصاص بعض الأدوية، وبالتالي تقلل من فعاليتها.

6. انسدادات في الأمعاء

في بعض الحالات، قد يؤدي استهلاك كميات زائدة من الألياف إلى انسداد معوي أو صعوبات بخاصة عند الأشخاص، الذين يعانون من ضيق أو أمراض الجهاز الهضمي الأخرى.

7. عدم الراحة في المعدة

تناول الكثير من الألياف يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالامتلاء أو عدم الراحة، مما يجعل من الصعب استهلاك ما يكفي من السعرات الحرارية والمواد المغذية.

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