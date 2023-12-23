علامة في القدم تدل على ارتفاع مستويات السكر في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ارتفاع نسبة السكر في الدم، هو حالة صحية تؤثر في كيفية استخدام الجسم للسكر، عندما يرتفع مستوى السكر في الدم، لا يستطيع الجسم استخدامه بشكل صحيح، ما يسبب مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، مثل تلف الأعصاب، وأمراض القلب، وضعف البصر، ومشاكل الكلى.

وهناك علامة صامتة تظهر في القدمين تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وهي "تنميل القدمين"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى الإصابة باعتلال الأعصاب، ما يسبب تنميل وخدر في القدمين.

ويحدث التنميل نتيجة تلف الأعصاب الطرفية، والذي يُعرف بأنه خلل في الأعصاب التي ترسل الإشارات العصبية من اليدين أو القدمين.

كما يمكن أن تكون الجروح في القدم مشكلة خطيرة لدى مرضى السكري، نظرًا لأن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى تلف الأوعية الدموية، ما يسبب ضعف الدورة الدموية في القدمين، وصعوبة وصول الدم والمواد الغذائية إلى الأنسجة، مما يجعلها أكثر عرضة للجروح.

لذا، إذا تٌركت دون علاج، فقد تتطور العدوى، ما يسبب تقرحات مفتوحة في القدم، والتي يمكن أن تصبح غير قابلة للشفاء، وفي الحالات الشديدة، تتطلب الجراحة لإزالة الأنسجة المصابة.

لذلك، من الضروري على مرضى السكري فحص قدميهم يوميًا بحثًا عن أي تشوهات، مثل مسامير القدم أو القروح أو الجروح، الاحمرار أو التورم، الألم أو الحكة، الجلد الجاف أو المتشقق.

وهناك بعض النصائح لتجنب إصابات القدم المرتبطة بالسكري، وتشمل:

الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، يساعد ذلك في حماية الأعصاب والدورة الدموية في القدمين.

ارتدِ أحذية مريحة.

فحص قدميك يوميًا، للبحث عن أي علامات على الجروح أو الالتهابات أو الإصابات الأخرى.

زيارة الطبيب المختص بانتظام.

- أعراض أخرى:

تشمل العلامات الأخرى لمرض السكري، العطش الشديد، وفقدان الوزن، والتعب، والتبول أكثر من المعتاد.

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