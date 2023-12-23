نهاية مأساوية لشاب طلب لقاء مطربة ماليزية شهيرة.. ماذا حدث؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظل الرجل البالغ من العمر 44 عامًا، يطارد المطربة الماليزية زو جيا لينج، صاحبة الـ26 عامًا لمدة عامين، يحاول مقابتلها كل فترة، يدعوها للعشاء معه مرارًا وتكرارًا دون رد، ولكن في نهاية المطاف وافقت زو جيا لينج، على تلبية طلب المعجب المهووس بها، وخرجت في موعد عشاء معه في مكان رومانسي، ولكن يبدو أن الأمور لم تسر كما كان مقررًا لها، ونهاية الثنائي كانت مأساوية.

ماذا حدث في العشاء الرومانسي؟

دخل الثنائي بعد العديد من المحاولات الفاشلة للمقابلة، إلى مطعم رومانسي، ويبدو أن الشاب كان في قمة سعادته بتناوله العشاء مع تلك المطربة، فهو مهووس بها بشكل كبير، ورغم فارق السن بينهما، إلا أنه أصر على المقابلة وبالفعل جرت الأمور داخل المطعم بشكل سلس.

نهاية مأساوية

بعد الخروج من المطعم مباشرة، حدثت مشادة كلامية بين الثنائي، وتطور الأمر بينهما في سيارة هذا المعجب المهووس، وفجأة خرجت الأمور عن السيطرة، وطعنها الشاب 8 طعنات في مناطق متفرقة من جسدها، في الصدر، والقلب والظهر، وذلك نقلا عن العربية.

محاولة انتحار

وعى هذا الرجل فجأة لجريمته، وبنفس آلة القتل، حاول مرارًا أن يطعن نفسه مسببًا جروح في مناطق متفرقة من جسمه، ولكن لم يقو على إكمال تلك المحاولة للانتحار، وفي تلك الأثناء جاءت الشرطة، بعد ان تلقت اتصالًا من إحدى سيدات الحي تروي لهم تفاصيل ما حدث، وألقت الشرطة الملكية الماليزية القبض على الشاب، بعد أن وجدت جثة المطربة في سيارته.

نهاية مأساوية

بعد أن فشل الشاب في الانتحار احتجزته الشرطة، ولكنه ظل يردد مرارا وتكرارا أن تلك المغنية حبيبته، ولا تزال الشرطة الملكية الماليزية (PDRM) تواصل التحقيق في الدافع وراء جريمة القتل المأساوية.

ولكن زو كانت تستعد للزواج بحبيبها لو يانج في عام 2024، والذي كتب في وداعها: «كنت محظوظا عندما دخلت إلى حياتي وأبكي وأنا أفكر في لحظاتنا السعيدة، إن عالمي ينهار الآن».