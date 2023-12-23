رضيع فلسطيني يفطر القلوب.. يشرب الماء بسبب نقص الحليب

القاهرة - سمر حسين - ماما

الحرب في غزة مستمرة للشهر الثالث على التوالي، وبمرور الوقت تقل الاحتياجات الأساسية، ثم تنعدم تمامًا، والطعام والشراب أصبح رفاهية بالنسبة إليهم، وحتى الرضع لايجدون ما يشبعهم، ومأساة حقيقية يعيشها الشعب الفلسطيني، وفي الساعات الأخيرة انتشر فيديو يفطر القلوب لطفل رضيع لا يجد ما يأكله.

تفاصيل جوع الطفل الرضيع

لم تشفع له أيامه المعدودة في الدنيا، وإنما طالته ويلات الحروب، فالطفل الفلسطيني كان ينام في حضن والدته النازحة، وهو في عمر 3 أشهر يجب معه تناول الحليب فقط، ولكنه أمه لم تجد له حليب الأطفال في أي مكان، فأرضعته الماء بدلًا من الحليب، وبدا الطفل وهو جائع للغاية يتناول الماء بنهم شديد، بحسب ما أشارت «العربية».

انتشر الفيديو بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه المتابعون، كما شعروا بالرغبة الملحة في مساعدة الشعب الفلسطيني، وتزامن ذلك مع تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والذي قال إن قطاع غزة مقبل على مجاعة كارثية، لم نر شيئا مشابها لما يحدث هناك، كما أوضح إنه لا مكان آمنا في غزة.

واعتبر جوتيرش أن استمرار عمل الوكالات الإنسانية معجزة، كما أوضح أن الوضع في الطوارئ التي تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة الوفيات، كما أشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة يشكل عائقا أمام توزيع الإغاثة في غزة.