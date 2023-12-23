حسام موافي يحذر: هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للجلطة الرئوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الجلطة الرئوية هي حالة خطيرة تحدث عندما تتشكل جلطة دموية في أحد شرايين الرئتين، ويمكن أن تؤدي إلى انسداد تدفق الدم إلى الرئتين، ما يسبب ضيق التنفس وألم الصدر ومشاكل أخرى.

وكشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالجلطة الرئوية.

قال موافي خلال تقديم برنامج "ربي زدني علمًا"، والمُذاع على قناة "صدى البلد": "أن الأشخاص الذين لا يستطيعون الحركة بسبب حادث سيارة أو المصابين بالشلل أكثر عرضة للإصابة بالجلطة الرئوية".

وتابع: "بسبب عدم الحركة لفترة طويلة، بطء سريان الدم في الشرايين والأوعية الدموية، ما يؤدي إلى تجلط الدم في الأوردة العميقة في الرئتين".

وأوضح: "مرضى السمنة أيضًا من الفئات المعرضة للإصابة بهذا المرض، خاصًة إذا كانوا يعانون دوالي الساقين".

وأضاف: "المصابون بارتفاع درجة الحرارة لفترة أكثر من 3 أسابيع".

واستكمل: "جلطة الرئة من الأمراض التي تتطلب رعاية فورية، يمكن أن يؤدي التأخير في العلاج إلى مضاعفات خطيرة".

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