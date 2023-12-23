هذا ما يحدث لمستويات الحديد في جسمك عند تناول البنجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يعاني الكثيرون من نقص مستويات الحديد بالجسم، ويحدث هذا بسبب سوء التغذية، أو فقدان الدم، أو بعض الحالات الطبية الأخرى، ما يسبب مجموعة متنوعة من الأعراض، مثل التعب، ضيق التنفس، الدوخة، الصداع، الخفقان، شحوب الجلد.

ويمكن أن يساعد تناول البنجر على تحسين مستويات الحديد في الجسم لدى مرضى نقص الحديد، وفقًا لما ورد في موقع "The health".

البنجر من الأطعمة الغنية بالحديد، وهو مكون أساسي لخلايا الدم الحمراء، ودون الحديد، لن تتمكن خلايا الدم الحمراء من حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وبسبب ذلك، فإن الأشخاص الذين يعانون انخفاض مستويات الحديد يمكن أن يصابوا في بعض الأحيان بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

ويساعد تناول البنجر في تحسين مستويات الحديد لهؤلاء المرضى، بعدة طرق:

- زيادة مستويات الهيموجلوبين:

يحتوي البنجر على نسبة عالية من الحديد، وهو عنصر غذائي أساسي لإنتاج الهيموجلوبين، وهو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء المسؤول عن نقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

- تحسين تدفق الدم:

يمكن أن يساعد الحديد في توسيع الأوعية الدموية، مما يسهل تدفق الدم.

- غني بالفيتامينات:

فيتامينات أ وج هما من العناصر الغذائية المهمة للوقاية من فقر الدم، نقص فيتامين أ يضعف خلايا الدم الحمراء، ما يزيد من خطر الإصابة بفقر الدم، كما أن نقص فيتامين ج يمكن أن يجعل من الصعب على الجسم امتصاص الحديد.

فوائد أخرى للبنجر:

- يعمل البنجر كمنقي للدم ومزيل للسموم الطبيعي.

- تحسين وظائف الدماغ، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من حمض الفوليك.

- يساعد استهلاكه أيضًا في خفض ضغط الدم المرتفع.

غني بكمية كبيرة من الألياف، وهي عنصر غذائي مهم لتحسين الهضم وتقليل خطر الإصابة بالإمساك.

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