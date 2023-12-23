كورونا يؤثر على صحة الشباب بطريقة صادمة.. احذر أعراض جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يواصل فيروس كورونا الذي تسبب في جائحة "كوفيد-19"، الكشف عن أعراض جديدة.

وبحسب موقع newscientist، أظهر المراهقون علامات تسارع شيخوخة الدماغ خلال جائحة كوفيد-19 ، حيث تأثرت الفتيات بدرجة أكبر من الأولاد.

وقارنت الباحثة نيفا كوريجان وزملاؤها، من جامعة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، فحوصات أدمغة الأطفال والمراهقين، التي تم إجراؤها قبل وأثناء الوباء، وخلال عام 2018، جمعوا فحوصات الدماغ من 109 مراهقًا أعمارهم بين 9 و11 و13 و15 و17 عامًا.

واستخدم الباحثون هذه البيانات لإنشاء نموذج لكيفية تغير سمك القشرة الدماغية بين 9 و17 سنة من العمر، وفي عام 2021 أثناء الجائحة، قاموا بمسح أدمغة مجموعة منفصلة مكونة من 54 مراهقًا، تتراوح أعمارهم بين 12 و14 و16 عامًا.

وكشفت النتائج أن إجراءات الإغلاق كان لها تأثير ضار بشكل غير متناسب على نمو دماغ المراهقات لدى الفتيات، وهوما تمثل في ظهور علامات تسارع شيخوخة الدماغ.

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