الامارات | الأوز بدلا عن الكلاب لحراسة السجون في البرازيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

استبدل عدد من السجون في ولاية سانتا كانتارينا البرازيلية مؤخراً كلاب الحراسة بسرب من الإوز الذي من المفترض أنه يصدر أصواتاً عالية عندما يكتشف أصواتاً غريبة، مثل شخص يحاول الهروب.

ورغم اعتماد السجون هذه الأيام على الوسائل التكنولوجية في الحراسة فإنها تعتمد أيضا على وجود نظام كشف تناظري احتياطي أيضًا، في حالة فشل الأشياء المعقدة. وعادةً ما يكون الحراس البشريون وكلاب الحراسة هم القاعدة، لكن بعض السجون تستخدم بعض البدائل غير المتوقعة. ومنها السجون في البرازيل التي استبدل العديد منها كلاب الحراسة بالإوز.

ومن الواضح أن الإوز يتمتع بسمع جيد جدًا وسيُصدر أصواتًا عالية كلما اكتشف أصواتًا غريبة، وبالتالي ينبه الحراس البشريين. وقال ماركوس روبرتو دي سوزا مدير السجن في سانتا كانتارينا لرويترز "لدينا مراقبة إلكترونية ومراقبة شخصية... وأخيرا مراقبة الإوز الذي حل محل الكلاب". وأضاف "الليل هادئ جدًا. حتى أثناء النهار، كما ترون، فهو مكان صامت جدًا وفي الليل أكثر صمتًا… المكان يفضل هذا النوع من الأمان في حالة الإوز."

ويقوم سرب "حراس الإوز" بدوريات في المسافة الواقعة بين سياج السجن الداخلي وجداره الخارجي الرئيسي. ويبدو أن الأسلوب ليس جديدا تماما إذ تذكر الوكالة أن السجون البرازيلية اعتمدت على الإوز لمنع السجناء من الهروب منذ 12 عامًا على الأقل. وفي عام 2011، تصدر سجن سوبرال في ساو باولو عناوين الأخبار الدولية بعد إدخال سرب من الإوز كوسيلة لتنبيه الحراس البشريين إلى أي نشاط مشبوه.

ومن المثير للاهتمام أن الإوز كان يساعد دوريات الحدود الصينية في إبقاء المهاجرين غير الشرعيين بعيدًا لمدة عامين على الأقل، لأنه أفضل بكثير من الكلاب في اكتشاف الضوضاء وقيادة القائمين على رعايتهم من البشر إلى المصدر.